Умер президент Вьетнама

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Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер в военном госпитале в возрасте 61 года, сообщают государственные СМИ.

Он страдал серьезным заболеванием в течение нескольких месяцев, лечился за границей и во Вьетнаме.

Политик возглавил коммунистическую страну в 2016 году. До этого он возглавлял Министерство общественной безопасности.

Роль президента во Вьетнаме в целом имеет церемониальный характер.

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