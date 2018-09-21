Умер президент Вьетнама
- 21 сентября 2018
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Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер в военном госпитале в возрасте 61 года, сообщают государственные СМИ.
Он страдал серьезным заболеванием в течение нескольких месяцев, лечился за границей и во Вьетнаме.
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Политик возглавил коммунистическую страну в 2016 году. До этого он возглавлял Министерство общественной безопасности.
Роль президента во Вьетнаме в целом имеет церемониальный характер.