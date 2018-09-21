Победительницей "Мисс Украина-2018" стала девушка-математик из Киева

Копірайт зображення Facebook/Miss Ukraine Image caption "Мисс Украина-2018" Вероника Дидусенко (справа) и "Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко

Победу на конкурсе "Мисс Украина-2018" завоевала 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева.

Киевлянку выбрали из 24 девушек со всей Украины.

Вероника будет представлять Украину на международном конкурсе Miss World ("Мисс мира"), который пройдет на китайском острове Хайнань 8 декабря этого года.

На сайте "Мисс Украина" указано, что Вероника родилась и выросла в Киеве, где получила степень бакалавра в Киевском национальном университете им. Шевченко по специальности математика, а сейчас "продолжает развиваться в области финансов и инвестиций".

Она также работает моделью в ведущих мировых агентствах Парижа и Милана, как указано в ее профиле на сайте конкурса.

Копірайт зображення MISSUKRAINE.UA Image caption Официальное фото Вероники Дидусенко на сайте "Мисс Украина"

Недавно Вероника Дидусенко начала проект "Маленькие Эйнштейны", помогая одаренным воспитанникам детских домов и детям из неблагополучных семей развивать их математические способности и получать образование в области точных наук. Об этом девушка пишет на своей странице в Facebook.

На конкурсе "Мисс Украина-2018" также выбрали девушек, которые будут представлять страну на двух других международных конкурсах.

На конкурс Miss Earth, который проводится на Филиппинах под эгидой ООН, от Украины поедет 23-летняя киевлянка Анастасия Кривохижа. Победительница мирового конкурса станет послом ООН по вопросам развития Программы по сохранению окружающей среды.

А титул Miss International Ukraine достался 23-летней жительнице Днепра Богдане Тарасик. Она будет представлять Украину на международном конкурсе Miss International, который проходит в Японии.

Благотворительная миссия этого конкурса - мир во всем мире и помощь детям из бедных семей.

Национальный конкурс "Мисс Украина" проводится с 1991 года.

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