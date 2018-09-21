Победительницей "Мисс Украина-2018" стала девушка-математик из Киева
Победу на конкурсе "Мисс Украина-2018" завоевала 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева.
Киевлянку выбрали из 24 девушек со всей Украины.
Вероника будет представлять Украину на международном конкурсе Miss World ("Мисс мира"), который пройдет на китайском острове Хайнань 8 декабря этого года.
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На сайте "Мисс Украина" указано, что Вероника родилась и выросла в Киеве, где получила степень бакалавра в Киевском национальном университете им. Шевченко по специальности математика, а сейчас "продолжает развиваться в области финансов и инвестиций".
Она также работает моделью в ведущих мировых агентствах Парижа и Милана, как указано в ее профиле на сайте конкурса.
Недавно Вероника Дидусенко начала проект "Маленькие Эйнштейны", помогая одаренным воспитанникам детских домов и детям из неблагополучных семей развивать их математические способности и получать образование в области точных наук. Об этом девушка пишет на своей странице в Facebook.
На конкурсе "Мисс Украина-2018" также выбрали девушек, которые будут представлять страну на двух других международных конкурсах.
На конкурс Miss Earth, который проводится на Филиппинах под эгидой ООН, от Украины поедет 23-летняя киевлянка Анастасия Кривохижа. Победительница мирового конкурса станет послом ООН по вопросам развития Программы по сохранению окружающей среды.
А титул Miss International Ukraine достался 23-летней жительнице Днепра Богдане Тарасик. Она будет представлять Украину на международном конкурсе Miss International, который проходит в Японии.
Благотворительная миссия этого конкурса - мир во всем мире и помощь детям из бедных семей.
Национальный конкурс "Мисс Украина" проводится с 1991 года.