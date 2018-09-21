Украина прекращает договор о дружбе с Россией: когда он утратит силу

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Украина уведомила Россию о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Сегодня мы передали соответствующую ноту России... Этот договор фундаментально нарушен Россией и поэтому не может быть пролонгирован", - заявил министр.

По его словам, нарушения касаются вооруженной агрессии России против Украины, гибридной агрессии России против Украины, экономического давления. Также говорится о многочисленных нарушениях прав граждан Украины Российской Федерацией.

Климкин также пояснил, почему важно, что Украина решила не разорвать договор, а не продлить его действие.

По его словам, Киев использовал этот договор в процессе формулировок исков в международных судах, в том числе в Международном суде ООН, Международном арбитражном суде.

На этот договор ссылались также украинцы в своих исках в Европейский суд по правам человека.

"Что очень важно, именно ссылки на нарушение Россией этого договора помогли нам добиться успеха в процессе вокруг так называемой "трешки" Януковича", - добавил Климкин, имея в виду иск России, которая требовала от Украины вернуть задолженность по евробондам в 3 млрд долларов, предоставленных Киеву при президенте Викторе Януковиче.

Накануне стало известно, что Украина выиграла апелляцию по этому делу - Апелляционный суд Англии фактически позволил рассматривать дело не как сугубо коммерческое, но как политическое. Поэтому Киев сможет выдвинуть аргументы относительно аннексии Крыма и участия России в конфликте на востоке Украины.

По этим же причинам, по словам министра, пока преждевременно говорить о расторжении договора с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

"Сейчас осуществляется международный арбитраж по нарушению прав Украины и по Черному морю, и по Азовскому морю, и по Керченскому проливу, и по нелегальному строительству Крымского моста. Чтобы не угрожать этим, а также другим процессам, как юридическим, так и политическим, я сознательно не говорю о планах. Они согласованы, они есть", - заявил Климкин.

Он подчеркнул, что Украина "проанализировала все опции", в том числе совместно с западными партнерами.

Когда договор утратит силу?

Большой договор о дружбе с Россией подписали в 1997 году. Этот документ закреплял принцип стратегического партнерства в двусторонних отношениях стран.

Кроме того, он обязывал стороны обеспечивать незыблемость границ, уважать территориальную целостность и не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Украина не продлевает договор согласно 40-й статье этого документа.

Эта статья предусматривает, что договор заключается сроком на 10 лет и автоматически продлевается на следующие 10 лет, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие.

О желании не продлевать действие документа нужно сообщить письменно не менее чем за шесть месяцев до окончания десятилетнего периода.

Поскольку срок договора завершается 31 марта 2019 года, то 30 сентября 2018 года является конечной датой, до наступления которой Украина должна уведомить российскую сторону о решении не продлевать его действие.

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