Возвращение Джокера: появилось первое видео с Хоакином Фениксом в новом образе

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Режиссер Тодд Филлипс, который снимает первый полнометражный фильм о Джокере - злодее из нескольких фильмов о Бэтмене - выложил в Instagram ролик. В нем показано, как персонаж будет выглядеть в исполнении Хоакина Феникса.

До этого момента создатели фильма, который должен выйти на экраны в 2019 году, не показывали, каким будет главный герой - было известно лишь имя исполнителя главной роли.

Фильм, который называется "Джокер", рассказывает историю комика-неудачника, который становится преступником. Авторы ленты описывают главного героя как человека, от которого отвернулось общество. Другие подробности сюжета не разглашаются - известно лишь, что события будут происходить в 1980-х годах в вымышленном Готэм-сити.

Режиссером фильма станет Тодд Филлипс, снявший первые две части "Мальчишника в Вегасе". Сначала продюсером фильма должен был стать Мартин Скорсезе, однако впоследствии он покинул проект. Кроме Феникса в фильме сыграет Роберт де Ниро - он исполнит роль телеведущего.

Первоначально на роль Джокера авторы ленты рассматривали кандидатуру Леонардо Ди Каприо, однако в конце выбрали Хоакина Феникса, который с 2014 года хотел сняться в какой-нибудь супергеройской саге.

В то же время американские СМИ сообщали, что режиссер Даррен Аронофски хотел, чтобы Феникс играл главную роль в новом фильме о Бэтмене - главного противника Джокера.

Джокер - один из главных персонажей вселенной DC Comics. Он фигурировал в четырех лентах о Бэтмене как главный злодей, а его роль в разные годы исполняли Сесар Ромеро, Джек Николсон, Хит Леджер и Джаред Лето.

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