В Сумах пенсионер устроил пожар на газопроводе: подробности инцидента

Копірайт зображення UNIAN

В Сумах вечером 21 сентября возник серьезный пожар на газораспределительной сети высокого давления. Аварию, вероятно, спровоцировал 73-летний пенсионер, сообщает полиция Сумской области.

О том, что в Сумах горит нефтепровод, полиция узнала в пятницу в 18:43. На месте уже работали специалисты газовой службы и пожарные, которые пытались ликвидировать пожар.

Столб огня достигал 10 метров.

Около четырех утра в полицию поступило сообщение, что в доме неподалеку от места происшествия нашли обгоревший труп 73-летнего мужчины, который в прошлом работал газосварщиком.

"Когда пожар на газопроводе был потушен, работники полиции обнаружили повреждения засова газовой трубы, которую пытались срезать с помощью соответствующих инструментов", - говорит Павел Карабута, начальник Сумского отделения полиции.

"Исходя из собранных материалов, у нас есть все основания считать, что вмешательство в работу газопровода совершил именно погибший. В результате чего получил смертельные ожоги", - добавил он.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram