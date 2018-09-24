В будущем ожирение станет главной причиной рака у женщин - ученые

К 2043 году ожирение будет занимать первое место в списке самых распространенных причин развития раковых заболеваний среди женщин. Об этом говорится в отчете, обнародованном британской компанией Cancer Research UK.

Считается, что на данный момент причиной заболевания раком у 12% пациенток является курение. Лишний вес и ожирение спровоцировали возникновение рака у 7% женщин.

Но поскольку количество курильщиков постепенно снижается, а количество людей, имеющих проблемы с лишним весом, растет, то уже через 25 лет распределение самых распространенных причин развития заболевания изменится.

По прогнозам Cancer Research UK, в 2035 году оно будет таким: 10% - курение, 9% - лишний вес и ожирение.

А уже в 2043 году, если тренд сохранится, ожирение будет занимать первую позицию в списке причин развития рака.

Что касается мужчин, то прогнозы несколько отличаются: поскольку курильщиков среди них больше, чем среди женщин, курение будет оставаться главной причиной раковых заболеваний дольше, чем у женщин.

По словам исследователей, виды рака, возникающие в результате курения - острый миелоидный лейкоз, рак легких, мочевого пузыря, кишечника, поджелудочной железы, желудка и рак шейки матки.

Виды рака, причинами которых является лишний вес и ожирение - рак желчного пузыря, почек, печени, яичников и щитовидной железы.

Последние данные показывают, что в настоящее время в Англии ожирением страдают гораздо большее количество детей, чем 10 лет назад.

"Вот почему мы стараемся привлечь внимание к тому, что есть прямая связь между ожирением и раком, - говорит профессор Линда Болд. - Именно поэтому мы стараемся запрещать рекламу нездоровой пищи после 9 вечера и вводим для таких продуктов другие ограничения".

По ее словам, снижение количества курильщиков в Британии - это настоящий повод для праздника.

"Это отличная демонстрация того, как десятилетия попыток привлечь внимание к проблеме - вместе с политическими действиями (дополнительные налоги, запрет на открытую продажу табака и запрет на курение в общественных местах) - дали свой результат", - говорит она.

"Но при том, что нам еще многое предстоит сделать для борьбы с курением, мы дожны делать то же самое и с ожирением - чтобы быть уверенными, что наши прогнозы не оправдаются", - добавляет Линда Болд.

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