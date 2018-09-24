Веронику Дидусенко лишили звания "Мисс Украина". Почему?

Копірайт зображення УНИАН Image caption Вероника Дидусенко (справа) ввела оргкомитет конкурса в заблуждение, когда сообщила, что никогда не была замужем и не имеет детей

Несколько дней назад 23-летняя Вероника Дидусенко стала победительницей конкурса "Мисс Украина". Сегодня оргкомитет конкурса сообщил, что ее лишают звания.

Об этом во время пресс-конференции сообщила исполнительный директор оргкомитета Национального конкурса красоты "Мисс Украина" Виктория Киоссе.

По словам Киоссе, Дидусенко нарушила требования конкурса и ввела организаторов в заблуждение, когда сообщила, что никогда не состояла в браке и не имеет детей.

Через несколько дней после объявления результатов конкурса оргкомитет получил доказательства того, что это не так.

"Вероника подписала договор с нашим комитетом, согласилась на все условия, но произошла неожиданная для нас история: она нарушила правила и предоставила недостоверную информацию. В связи с этим ее дисквалифицировали и лишили звания", - заявила Киоссе.

"Она действительно красива, умна, у нее классный благотворительный проект, который мы готовы были поддержать. Это очень похвально, но есть правила, закрепленные с 1951 года. Мы не имеем права нарушать эти требования", - пояснила исполнительный директор оргкомитета "Мисс Украина" .

По правилам конкурса "Мисс Украина", участвовать в нем могут только участницы в возрасте от 18 до 24 лет, которые не были замужем и не имеют детей: для замужних участниц есть другой конкурс - "Миссис мира".

Киоссе отказалась раскрывать подробности о личной жизни Дидусенко, но заверила, что доказательства, полученные оргкомитетом, - бесспорны.

"Могу сказать, что источником информации были журналисты, которые работают в том же районе города Киева, где проживает Вероника. Затем я сразу позвонила ей самой: она подтвердила всю информацию", - рассказала Киоссе.

В ближайшее время жюри выберет новую победительницу конкурса. Трансляция торжественной церемонии награждения запланирована на 30 сентября.

Копірайт зображення MISSUKRAINE.UA Image caption Официальное фото Вероники Дидусенко с сайта конкурса "Мисс Украина"

О победе киевлянки Вероники Дидусенко в конкурсе "Мисс Украина" стало известно 20 сентября. Ее выбрали из 24 других участниц.

Предполагалось, что Дидусенко будет представлять Украину на международном конкурсе "Мисс мира", который пройдет на китайском острове Хайнань 8 декабря этого года.

На сайте "Мисс Украина" отмечалось, что Вероника родилась и выросла в Киеве, где получила степень бакалавра в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко по специальности математика, а сейчас "продолжает развиваться в области финансов и инвестиций".

Если верить профилю девушки на сайте конкурса, она также работает моделью в ведущих мировых агентствах Парижа и Милана.

Недавно Дидусенко также начала проект "Маленькие Эйнштейны", цель которого - помочь одаренным воспитанникам детских домов и детям из неблагополучных семей развивать их математические способности и получать образование в области точных наук.

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