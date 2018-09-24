Дом моды Versace продадут за $2 млрд - СМИ

Копірайт зображення Victor VIRGILE Image caption Модели Версаче на Milan Fashion Week Spring/Summer 2018

Итальянский дом моды Versace, основанный Джанни Версаче 40 лет назад, в ближайшее время приобретет американская компания Michael Kors. Об этом сообщают сразу несколько изданий.

Michael Kors согласилась заплатить 2 млрд долларов за то, чтобы приобрести итальянский дом моды Versace, сообщает Reuters.

Первой о соглашении, "которое будет подписано уже в ближайшее время", сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

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Сейчас семья Версаче владеет 80% акций компании. Четыре года назад родственники основателя дома моды согласились продать 20% американской инвестиционной компании Blackstone.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Донателла Версаче

В прошлом году компания Michael Kors, основанная модельером Майклом Корсом, также приобрела Jimmy Choo - люксовый бренд обуви - за 900 млн долларов.

По данным Corriere della Sera, Донателла Версаче - сестра Джанни Версаче и одна из действующих руководителей модного дома - созвала собрание персонала Versace на вторник, 25 сентября.

Не исключено, что именно тогда она и сообщит о соглашении с Michael Kors.

В 2016 году Versace отчитывался об объеме продаж в размере 807 млн долларов. В этом году главный исполнительный директор дома моды Джонатан Акеройд заявил, что скоро продажи достигнут показателя в 1 млрд долларов.

Представители Versace и Michael Kors отказались комментировать информацию о предстоящей сделке.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Джанни и Донателла Версаче в 1996 году

Versace была основана в 1978 году итальянским модельером Джанни Версаче. Компания специализируется на создании товаров класса люкс: мужской и женской одежды, косметики, парфюмерии, ювелирных изделий и аксессуаров.

Versace владеет около 100 бутиками по всему миру - в частности, в Риме, Париже, Лондоне, Нью-Йорке и Гонконге.

Летом 1997 года Джанни Версаче ушел из жизни - модельера застрелили недалеко от его дома в Майами-Бич.

После его смерти ключевой фигурой в Versace стала его сестра Донателла.

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