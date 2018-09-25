49 дней дрейфа: как подросток смог выжить один в океане
Индонезийский подросток, унесенный на деревянном плоту в море, в течение 49 суток выживал, жаря рыбу на щепках, отколотых от плота.
В середине июля 18-летний Алди Новел Адиланг находился на рыбачьем плоту, который он сторожил в 125 км от побережья Индонезии близ острова Сулавеси, когда поднялся сильный ветер, сорвавший плот с привязи и унесший его в открытое море.
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Речь идет о ромпонге - это крошечный плот с каютой, который используется для ночной ловли рыбы местными рыбаками. У такого плота нет ни весел, ни мотора - его буксируют лодки и ставят на якорь на мелководье.
Адиланг должен был каждую ночь зажигать на плоту фонари, чтобы приманить к нему рыбу. Раз в неделю ему доставляли на лодке воду, запас продовольствия и керосина для ламп, и забирали улов.
"Часто плакал"
14 июля в море поднялся сильный ветер, который сорвал с якоря плот Адиланга и понес его в море. У юноши оставалось совсем немного провизии, и поэтому он ловил рыбу и жарил её на костре из щепок, который разводил на плоту.
Пока остается не вполне ясным, как он справлялся с жаждой.
По словам индонезийского дипломата Фаджара Фирдауса, который работает в консульстве Индонезии в Осаке, во время своего многосуточного дрейфа Адиланг часто испытывал страх и плакал.
"Каждый раз как он видел большой корабль, проходящий мимо, он надеялся, что его заметят и спасут. Он видел больше десятка таких судов, но его никто не замечал", - рассказал дипломат.
Его мать Нет Кахикинг рассказала журналистам, как она узнала об исчезновении сына.
"Его начальник сказал мужу, что Адиланг пропал и мы стали молиться за него, уповая на Божью помощь", - сказала она в беседе с корреспондентом АФП.
31 августа Адиланг заметил проходивший неподалеку панамский контейнеровоз "Арпеджио". Ему удалось подать сигнал о помощи с помощью бывшего у него радиопередатчика. Его подобрали в прибрежных водах Гуама в тысячах миль от его родного острова Сулавеси.
Капитан судна связался с береговой охраной Гуама, которая распорядилась, чтобы юноша был доставлен в Японию, куда следовало судно, и передал его в руки индонезийских дипломатов в Осаке.
Адиланг прибыл в Японию 6 сентября, а спустя два дня был отправлен самолетом в Индонезию, где его встретили родственники. Сообщается, что он находится в хорошей физической форме.
"Он теперь снова с нами дома, а 30 сентября ему исполняется 19 лет, так что нам будет, что отпраздновать", - говорит его мать.