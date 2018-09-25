49 дней дрейфа: как подросток смог выжить один в океане

Копірайт зображення Indonesian Consulate Osaka/Facebook Image caption Адиланг неделями жил на борту рыбачьего плотика ромпонг, с которого ночами ловил рыбу

Индонезийский подросток, унесенный на деревянном плоту в море, в течение 49 суток выживал, жаря рыбу на щепках, отколотых от плота.

В середине июля 18-летний Алди Новел Адиланг находился на рыбачьем плоту, который он сторожил в 125 км от побережья Индонезии близ острова Сулавеси, когда поднялся сильный ветер, сорвавший плот с привязи и унесший его в открытое море.

Речь идет о ромпонге - это крошечный плот с каютой, который используется для ночной ловли рыбы местными рыбаками. У такого плота нет ни весел, ни мотора - его буксируют лодки и ставят на якорь на мелководье.

Адиланг должен был каждую ночь зажигать на плоту фонари, чтобы приманить к нему рыбу. Раз в неделю ему доставляли на лодке воду, запас продовольствия и керосина для ламп, и забирали улов.

"Часто плакал"

14 июля в море поднялся сильный ветер, который сорвал с якоря плот Адиланга и понес его в море. У юноши оставалось совсем немного провизии, и поэтому он ловил рыбу и жарил её на костре из щепок, который разводил на плоту.

Копірайт зображення EPA Image caption Адиланг был поднят на борт панамского судна 31 августа

Пока остается не вполне ясным, как он справлялся с жаждой.

По словам индонезийского дипломата Фаджара Фирдауса, который работает в консульстве Индонезии в Осаке, во время своего многосуточного дрейфа Адиланг часто испытывал страх и плакал.

"Каждый раз как он видел большой корабль, проходящий мимо, он надеялся, что его заметят и спасут. Он видел больше десятка таких судов, но его никто не замечал", - рассказал дипломат.

Его мать Нет Кахикинг рассказала журналистам, как она узнала об исчезновении сына.

"Его начальник сказал мужу, что Адиланг пропал и мы стали молиться за него, уповая на Божью помощь", - сказала она в беседе с корреспондентом АФП.

Копірайт зображення AFP Image caption Японские власти выдали Адилангу разрешение сойти на берег "в силу катастрофических обстоятельств"

31 августа Адиланг заметил проходивший неподалеку панамский контейнеровоз "Арпеджио". Ему удалось подать сигнал о помощи с помощью бывшего у него радиопередатчика. Его подобрали в прибрежных водах Гуама в тысячах миль от его родного острова Сулавеси.

Капитан судна связался с береговой охраной Гуама, которая распорядилась, чтобы юноша был доставлен в Японию, куда следовало судно, и передал его в руки индонезийских дипломатов в Осаке.

Адиланг прибыл в Японию 6 сентября, а спустя два дня был отправлен самолетом в Индонезию, где его встретили родственники. Сообщается, что он находится в хорошей физической форме.

"Он теперь снова с нами дома, а 30 сентября ему исполняется 19 лет, так что нам будет, что отпраздновать", - говорит его мать.

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