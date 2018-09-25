Как помочь товарищу, у которого психическое расстройство

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Когда у человека есть проблемы с психическим здоровьем, ему может быть трудно просить о профессиональной помощи.

А когда он наконец обратился к специалисту, то может получить совсем не то, что ожидал.

Врачи сообщили ВВС, что дети с психическими проблемами не получают надлежащего лечения, в связи с чем могут прийти к кризисному состоянию, а иногда и самоубийству.

Конечно, многие люди пойдут сначала к своим друзьям или родственникам, и это тоже важный шаг.

Если вы подозреваете, что один из ваших друзей имеет психическое заболевание, программа Newsbeat даст советы о том, как вы могли бы ему помочь.

Копірайт зображення LAURA NUTTALL

В "Панораму" отправила письмо 28-летняя Лаура из английского графства Линкольншир. Она боролась с психическим заболеванием с 14 лет.

Девушка провела годы в больнице, где у нее диагностировали шизоаффективное расстройство.

"Старайтесь быть вместе с другом на приеме у врача и убедитесь, что он получает необходимую помощь. Это может быть действительно ценно", - говорит она.

"Попробуйте вести себя там так, чтобы ваш друг не чувствовал себя одиноким".

"Помните, что вы непобедимы, а другу нужно получить профессиональную поддержку. Ободрите его, что поход к врачу будет лучшим шагом в этой ситуации", - подчеркивает Лаура.

Копірайт зображення LAURA NUTTALL

Девушка уже имеет ученую степень по психологии, недавно получила квалификацию специалиста по психическому здоровью.

Она добавляет: "Я думаю, людям, которые борются с психическими заболеваниями, важно понимать, что это не их вина. И в этом контексте друзья должны поддерживать и быть на связи".

При этом, по ее словам, не нужно существенно изменять способ общения - лучше, чтобы все выглядело естественно.

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