Как помочь товарищу, у которого психическое расстройство
Когда у человека есть проблемы с психическим здоровьем, ему может быть трудно просить о профессиональной помощи.
А когда он наконец обратился к специалисту, то может получить совсем не то, что ожидал.
Врачи сообщили ВВС, что дети с психическими проблемами не получают надлежащего лечения, в связи с чем могут прийти к кризисному состоянию, а иногда и самоубийству.
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Конечно, многие люди пойдут сначала к своим друзьям или родственникам, и это тоже важный шаг.
Если вы подозреваете, что один из ваших друзей имеет психическое заболевание, программа Newsbeat даст советы о том, как вы могли бы ему помочь.
В "Панораму" отправила письмо 28-летняя Лаура из английского графства Линкольншир. Она боролась с психическим заболеванием с 14 лет.
Девушка провела годы в больнице, где у нее диагностировали шизоаффективное расстройство.
"Старайтесь быть вместе с другом на приеме у врача и убедитесь, что он получает необходимую помощь. Это может быть действительно ценно", - говорит она.
"Попробуйте вести себя там так, чтобы ваш друг не чувствовал себя одиноким".
"Помните, что вы непобедимы, а другу нужно получить профессиональную поддержку. Ободрите его, что поход к врачу будет лучшим шагом в этой ситуации", - подчеркивает Лаура.
Девушка уже имеет ученую степень по психологии, недавно получила квалификацию специалиста по психическому здоровью.
Она добавляет: "Я думаю, людям, которые борются с психическими заболеваниями, важно понимать, что это не их вина. И в этом контексте друзья должны поддерживать и быть на связи".
При этом, по ее словам, не нужно существенно изменять способ общения - лучше, чтобы все выглядело естественно.