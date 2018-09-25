Как теперь будут выглядеть 20 гривен?

Копірайт зображення НБУ

Национальный банк Украины представил новую 20-гривневую купюру, которую введут в обращение с 25 сентября.

На новой банкноте, как и на предыдущем образце, останется изображение Ивана Франко с одной стороны и Львовского оперного театра - с другой.

Купюра получила обновленный дизайн и усовершенствованную систему защиты - водяные знаки, защитную ленту, оптико-переменные и рельефные элементы, сообщают в Нацбанке.

На сайте Национального банка сказано, что первая партия обновленных 20-гривневых банкнот в количестве 5 млн штук уже распределили между подразделениями Нацбанка в регионах для дальнейшего перераспределения между банками.

Всего в этом году будет напечатано около 60 млн новых 20-гривневых банкнот. Ими постепенно будут заменять изношенные купюры старого образца.

Обменивать старые банкноты на новые украинцам не придется: оба варианта будут находиться в обращении одновременно.

Копірайт зображення НБУ

20-гривневая банкнота образца 2003 года - одна из самых популярных купюр в Украине. По данным Нацбанка, на 1 сентября этого года в наличном обращении Украины находилось около 125 млн таких банкнот.

Новые деньги

Обновленная банкнота - это уже третья купюра "нового поколения", выпущенная Нацбанком. Ранее он обновил дизайн банкнот номиналом в 100 и 500 гривен.

Несколько месяцев назад в Украине также прекратили чеканить монеты 1, 2, 5 и 25 копеек.

Такое решение объяснили тем, что такие мелкие монеты утратили покупательную способность, а себестоимость их изготовления начала превышать их номинальную стоимость.

Кроме того, банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен Нацбанк будет постепенно заменять монетами.

Сейчас две из этих монет - номиналами в 1 и 2 гривны - уже вошли в обиход.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Обновленные 100-гривневые банкноты ввели в обращение в марте 2015 года

Копірайт зображення UNIAN Image caption 500-гривневые - с апреля 2016 года

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram