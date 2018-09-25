Украинские корабли добрались до Мариуполя, несмотря на "опасные маневры" россиян

Копірайт зображення ВМСУ Image caption Буксир "Корец" (слева) и разведывательное судно "Донбасс" в Мариуполе

Два корабля ВМС Украины "Донбасс" и "Корец", которые в воскресенье прошли через Керченский пролив в Азовское море, добрались до Мариуполя. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ВМСУ.

Там добавляют, что российская береговая охрана при этом осуществляла "провокации" и "опасные маневры".

Уже несколько месяцев российские пограничники задерживают коммерческие суда, следующие в украинские порты через Керченский пролив на несколько дней для проверок. В Киеве видят в этом сознательное намерение усложнить работу портов Мариуполя и Бердянска.

В России говорят, что действуют в ответ на аналогичные действия украинских пограничников, которые в марте задержали экипаж крымского судна "Норд".

Как следствие, Украина решила переправить в Азовское море несколько военных кораблей.

"Провокации" россиян

Копірайт зображення ВМСУ Image caption "Донбасс" не имеет значительного корабельного вооружения, однако оборудован спаренной 57-мм артустановкой ЗИФ-31 и крупнокалиберными 12,7-мм пулеметами ДШКМ

"Сегодня, 25 сентября в 09:35, заходом морского буксира "Корец" завершился переход группы судов Военно-Морских Сил ВС Украины в порт Мариуполь", - говорится в сообщении ВМСУ.

Ранее медиа сообщали, что оба судна направились из Одессы в Бердянск, где Украина планирует создать военно-морскую базу.

В ВМСУ говорят, что прохождение судов по Азовскому морю сопровождалось "провокациями" со стороны российской береговой охраны, которая входит в структуру ФСБ.

"Вблизи рейда Мариуполя в районе якорной стоянки была предпринята попытка провокации со стороны российского пограничного катера типа "Мангуст", который недавно уже создавал подобные действия, опасно маневрируя рядом с украинским катером Морской охраны", - утверждают в ВМСУ.

Копірайт зображення ВМСУ Image caption Маневры катера российской береговой охраны

Там отмечают, что российский катер пытался на большой скорости приблизиться к "Донбассу" и "Корцу", но этому помешали украинские малые бронированные артиллерийские катера "Лубны" и "Кременчуг", которые сопровождали военные корабли с момента их захода в Азовское море.

Ранее в ВМСУ также заявляли об "опасных маневрах" со стороны российских военных и пограничных судов вблизи "Донбасса" и "Корца".

В частности, в Министерстве обороны Украины заявляли о том, что российский военный корабль "Приазовье" совершил "чрезмерное сближение с украинскими судами на дистанцию ​​2-х кабельтовых, чем грубо нарушил требования международных правил и создал крайне опасную ситуацию".

В России эти действия объяснили тем, что украинские военные корабли двигались в исключительной экономической зоне России, то есть в зоне аннексированного Крыма, который РФ называет собственной территорией.

Платили за лоцманское сопровождение?

Копірайт зображення Украинский милитарный портал Image caption Во время прохождения Керченского пролива

Также в понедельник некоторые российские медиа сообщали о том, что украинские военные корабли оплатили лоцманские услуги крымским предприятиям при прохождении Керченского пролива.

В ВМСУ такие сообщения назвали "фейком": "Никаких оплат лоцманских услуг при следовании через Керченский пролив не проводилось".

В то же время в компании "Росморречфлот" сообщили, что украинские корабли "запросили все разрешения на прохождение по Керченскому проливу", а непосредственно при пересечении пролива на "Корце", который шел первым, находился лоцман от "Росморречфлота", который проводил корабли по судоходным путям.

Платили ли за эти услуги, в "Росморречфлоте" не уточняют.

Фиксировали нарушения

Копірайт зображення Генпрокуратура Украины

В Генпрокуратуре Украины также сообщили о том, что зафиксировали все "провокационные действия" россиян во время движения кораблей "Донбасс" и "Корец" вдоль Крыма и в Азовском море.

Для этого на одном из кораблей находились представители военной прокуратуры Южного региона Украины.

"Это понадобится для рассмотрения, предоставления оценки и соответствующего реагирования на противоправные действия страны-агрессора в международных судебных инстанциях", - добавил он.

Что происходит в Азовском море?

Киев уже несколько месяцев обвиняет Россию в том, что ее военные и пограничники сознательно затрудняют движение торговых судов из разных стран в Бердянск и Мариуполь из-за длительных проверок в Азовском море и в Керченском проливе, чем наносят значительный ущерб обоим портам.

В России же отмечают, что все меры проводят в рамках международных правил и собственных законов.

В целом же, это стало своеобразным ответом на то, что в марте Украина задержала экипаж крымского судна "Норд" - его капитана обвинили в незаконном пересечении границы с аннексированным Крымом.

В России этот случай назвали "государственным пиратством" и постепенно ввели усиленный режим прохождения в Азовское море - проверки судов иногда могут продолжаться двое-трое суток.

Как следствие, Украина решила расширить собственное военное присутствие в Азовском море.

Для этого в сентябре в Бердянск по суше переправили два малых бронированных артиллерийских катера, а сейчас еще два военных корабля, которые пришли уже по морю.

По прогнозам военных экспертов, корабль "Донбасс", который не имеет значительного вооружения, станет штабом и плавучей казармой для будущей украинской военно-морской базы Украины.

В то же время буксир "Корец" выполнял свои прямые функции и буксировал "Донбасс" последнюю часть пути.

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