Вероника Дидусенко - лгунья или жертва? Соцсети о скандале с "Мисс Украина"
В соцсетях активно обсуждают скандал вокруг конкурса "Мисс Украина", а именно - дисквалификацию нынешней победительницы Вероники Дидусенко.
В понедельник организаторы сообщили, что лишают 23-летнюю Дидусенко звания, а конкурсантку, которая представит Украину на международном конкурсе "Мисс мира", выберут заново 30 сентября.
По их словам, победительница скрыла, что она - в разводе и имеет маленького сына.
- Веронику Дидусенко лишили звания "Мисс Украина". Почему?
- Жизнь модели: какова она на самом деле
- Участницы конкурса "Мисс Америка" больше не будут выходить в бикини
По правилам конкурса, в том числе конкурса "Мисс мира", претендовать на корону могут только те девушки, которые не имеют детей и никогда не были замужем.
Поэтому из-за "поведения Дидусенко" Украина могла потерять лицензию на проведение конкурса, утверждает исполнительный директор оргкомитета Национального конкурса красоты "Мисс Украина" Виктория Киоссе.
"Мы толерантны и уважаем женщин с детьми, замужних и разведенных - всех!! Потому что каждый человек имеет право на демонстрацию своего таланта, успехов и целей. Но для этого существует другой конкурс "Миссис Украина", где замужние/в разводе/с детьми могут принимать участие!" - отметила Киоссе.
Сама Дидусенко с таким решением оргкомитета не согласна и считает его дискриминационным.
"Мы будем достойно бороться не за титул, а за изменение этих "атавизмов", - написал в Facebook парень дисквалифицированной победительницы Геннадий Курочка.
"Она обманула!"
В соцсетях мнения разделились. Одни горячо поддержали Дидусенко, назвав дисквалификацию дискриминацией, другие считают решение вполне справедливым.
"Лгунья не должна представлять государство. Пусть она сообразительная и красивая, но ложью себе зарабатывать имя - плохой способ прославиться", - считает пользователь Юрий Проценко.
"Почитаешь комментарии и диву даешься. Люди, вам родители рассказывали еще в детстве, что обман - это плохо? Она обманула!!! При чем тут то, как она хороша и красива? Вам понравится, когда вам будут врать ваши дети, ваши друзья? Вы врете на экзаменах, когда списываете, когда права получаете водительские за деньги? Это все то же", - возмущается в Facebook Наталья Шумилина.
"Это правила "Мисс мира". В случае несоблюдения Украина дисквалифицируется от участия в нем. Другое дело, что правила утверждены "Мисс мира" в 1951 году. А еще другое дело, что она сознательно лгала, рискуя лицом страны в случае дисквалификации за обман", - пишет пользовательница Twitter под ником Контрабандистка.
"Могли бы сделать исключение"
В то же время горячо против запрета участвовать в конкурсе мамам выступила певица Анна Седокова в своем Instagram.
"Крепостное право точно отменили? Мы что, сейчас вдруг сели в машину времени и дружно оказались все в далеком прошлом? Понятно, что есть условия конкурса, если ты не согласен с ними, не участвуй. Понятно, что девочка не права, что скрыла, и я не о конкретном конкурсе, мне в целом интересно и важно, в какой момент дети стали камнем преткновения на пути к мечте?", - написала Седокова.
"Ой, рассмешили))) Замужем так быть нельзя, а жить гражданским браком - не в счет((( Раз такие принципиальные, так и набирали бы для участия в конкурсе после осмотра у гинеколога", - пишет пользовательница Facebook Наталья Швец.
"При наличии детей сохранять такую внешность значительно труднее, поэтому могли бы сделать исключение из правил", - добавляет Татьяна Стахив.
"Тиндер для миллионеров) набор в гарем-обойму, идиотский конкурс, как явление)", - пишет пользователь Сергей Топор.