Вероника Дидусенко - лгунья или жертва? Соцсети о скандале с "Мисс Украина"

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В соцсетях активно обсуждают скандал вокруг конкурса "Мисс Украина", а именно - дисквалификацию нынешней победительницы Вероники Дидусенко.

В понедельник организаторы сообщили, что лишают 23-летнюю Дидусенко звания, а конкурсантку, которая представит Украину на международном конкурсе "Мисс мира", выберут заново 30 сентября.

По их словам, победительница скрыла, что она - в разводе и имеет маленького сына.

По правилам конкурса, в том числе конкурса "Мисс мира", претендовать на корону могут только те девушки, которые не имеют детей и никогда не были замужем.

Поэтому из-за "поведения Дидусенко" Украина могла потерять лицензию на проведение конкурса, утверждает исполнительный директор оргкомитета Национального конкурса красоты "Мисс Украина" Виктория Киоссе.

"Мы толерантны и уважаем женщин с детьми, замужних и разведенных - всех!! Потому что каждый человек имеет право на демонстрацию своего таланта, успехов и целей. Но для этого существует другой конкурс "Миссис Украина", где замужние/в разводе/с детьми могут принимать участие!" - отметила Киоссе.

Сама Дидусенко с таким решением оргкомитета не согласна и считает его дискриминационным.

"Мы будем достойно бороться не за титул, а за изменение этих "атавизмов", - написал в Facebook парень дисквалифицированной победительницы Геннадий Курочка.

"Она обманула!"

В соцсетях мнения разделились. Одни горячо поддержали Дидусенко, назвав дисквалификацию дискриминацией, другие считают решение вполне справедливым.

Skip Twitter post by @katrin_buk Це правила Міс-Світу. В разі недотримання Україна дискваліфікується від участі в ньому. Інша справа що правила затверджені Міс-Світу 1951 року))0). А ще інша справа що вона свідома брехала, ризикуючи обличчям країни в разі дикіаліфікації за обман. — Контрабандистка (@katrin_buk) 24 сентября 2018 г.

"Лгунья не должна представлять государство. Пусть она сообразительная и красивая, но ложью себе зарабатывать имя - плохой способ прославиться", - считает пользователь Юрий Проценко.

"Почитаешь комментарии и диву даешься. Люди, вам родители рассказывали еще в детстве, что обман - это плохо? Она обманула!!! При чем тут то, как она хороша и красива? Вам понравится, когда вам будут врать ваши дети, ваши друзья? Вы врете на экзаменах, когда списываете, когда права получаете водительские за деньги? Это все то же", - возмущается в Facebook Наталья Шумилина.

"Это правила "Мисс мира". В случае несоблюдения Украина дисквалифицируется от участия в нем. Другое дело, что правила утверждены "Мисс мира" в 1951 году. А еще другое дело, что она сознательно лгала, рискуя лицом страны в случае дисквалификации за обман", - пишет пользовательница Twitter под ником Контрабандистка.

"Могли бы сделать исключение"

В то же время горячо против запрета участвовать в конкурсе мамам выступила певица Анна Седокова в своем Instagram.

"Крепостное право точно отменили? Мы что, сейчас вдруг сели в машину времени и дружно оказались все в далеком прошлом? Понятно, что есть условия конкурса, если ты не согласен с ними, не участвуй. Понятно, что девочка не права, что скрыла, и я не о конкретном конкурсе, мне в целом интересно и важно, в какой момент дети стали камнем преткновения на пути к мечте?", - написала Седокова.

"Ой, рассмешили))) Замужем так быть нельзя, а жить гражданским браком - не в счет((( Раз такие принципиальные, так и набирали бы для участия в конкурсе после осмотра у гинеколога", - пишет пользовательница Facebook Наталья Швец.

Skip Twitter post by @4Ivi3I44M2iYHA8 от вам і правила "Міс Україна". Сексизм, упередженість, консерватизм чи дебилізм. Навіть не знаю, яка слова краще підібрати. Хоча і кріпосне право досить доречне https://t.co/JiPP8JFsG7 — Марія Зиміна (@4Ivi3I44M2iYHA8) 24 сентября 2018 г.

"При наличии детей сохранять такую внешность значительно труднее, поэтому могли бы сделать исключение из правил", - добавляет Татьяна Стахив.

Skip Twitter post by @ViVa_zaporizska Конкурс "Міс Україна" - лише для неодружених. Для тих, хто вже вскочив до шлюбу - конкурс "Місіс Україна. WTF? То можна бути старою, не заміжньою, але Міс? — Запоріжжанка (@ViVa_zaporizska) 24 сентября 2018 г.

"Тиндер для миллионеров) набор в гарем-обойму, идиотский конкурс, как явление)", - пишет пользователь Сергей Топор.

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