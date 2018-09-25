Как благодаря соцсетям осуществилась мечта смертельно больного геймера

Копірайт зображення CHRIS TAYLOR

Когда Крис Тейлор, у которого была последняя стадия рака, написал в Twitter, что боится не успеть застать свежий релиз любимой видеоигры, пользователи соцсетей с рвением бросились помогать.

Его твит стал началом кампании, благодаря которой тысячи людей помогли ему осуществить мечту сыграть в игру Smash Bros. Ultimate от Nintendo за несколько месяцев до официального релиза.

У 21-летнего жителя канадской провинции Онтарио диагностировали рак костей. Он был прикован к постели и практически не мог двигаться.

Узнав о дате выхода его любимой игры, он написал в Twitter: "Декабрь - это очень далеко для того, кто уже прикован к постели".

"Я знаю, что это по-детски - переживать из-за видеоигры, но Smash много для меня значит, поэтому если Ultimate выглядит таким хорошим, это терзает мне сердце", - писал любитель компьютерных игр.

Первый твит Криса об игре понравился более 9000 пользователей и его ретвитнули почти 3 400 раз.

Твиты в его поддержку тоже приобрели большую популярность.

"Милый друг прикован к постели из-за последней стадию рака и хотел бы сыграть в Super Smash Bros Ultimate перед тем, как покинет этот мир. Если вы поможете осуществить его желание, для него это будет так много значить!" - написал один из друзей Криса в Twitter, обращаясь к Nintendo.

Вскоре после этого Крис объявил, что совместные усилия принесли результаты. Вместе с друзьями и членами семьи ему удалось сыграть в игру, которую он назвал невероятной.

Копірайт зображення @SPOOKYWOOBLER

"Мы это сделали, друзья. Сегодня два представителя Nintendo привезли демоверсию Smash Ultimate, и я смог поиграть в нее три часа вместе с другом, братом и мамой".

Копірайт зображення CHRIS TAYLOR Image caption Крис Тейлор играет в игру Smash Bros. Ultimate

Крис поблагодарил всех геймеров, которые помогали ему, разместив пост в онлайн-группе Reddit.

"Я не могу описать словами, насколько я благодарен. Я это, наверное, не заслуживал, но вы, друзья, это сделали, и эта чистая доброта умиляет меня до слез, очень вас благодарю", - написал Крис.

Некоторые пользователи отметили дружественность игрового сообщества.

"Вот почему я люблю геймерское сообщество. Когда мы собираемся вместе и помним о том, что мы все - человеческие существа, мы можем осуществить нечто особенное", - написал один из пользователей.

Крис написал несколько твитов с благодарностью и пообещал держаться так долго, сколько сможет.

Копірайт зображення @SPOOKYWOBBLER

Через несколько дней после этого стало известно, что Крис Тейлор умер. Об этом написал на Reddit его брат Зак, поблагодарив пользователей за поддержку геймера.

"Надеюсь, память о Крисе будет жить, когда мы будем играть в игры", - написал Зак.

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