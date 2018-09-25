Как благодаря соцсетям осуществилась мечта смертельно больного геймера
Когда Крис Тейлор, у которого была последняя стадия рака, написал в Twitter, что боится не успеть застать свежий релиз любимой видеоигры, пользователи соцсетей с рвением бросились помогать.
Его твит стал началом кампании, благодаря которой тысячи людей помогли ему осуществить мечту сыграть в игру Smash Bros. Ultimate от Nintendo за несколько месяцев до официального релиза.
У 21-летнего жителя канадской провинции Онтарио диагностировали рак костей. Он был прикован к постели и практически не мог двигаться.
Узнав о дате выхода его любимой игры, он написал в Twitter: "Декабрь - это очень далеко для того, кто уже прикован к постели".
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"Я знаю, что это по-детски - переживать из-за видеоигры, но Smash много для меня значит, поэтому если Ultimate выглядит таким хорошим, это терзает мне сердце", - писал любитель компьютерных игр.
Первый твит Криса об игре понравился более 9000 пользователей и его ретвитнули почти 3 400 раз.
Твиты в его поддержку тоже приобрели большую популярность.
"Милый друг прикован к постели из-за последней стадию рака и хотел бы сыграть в Super Smash Bros Ultimate перед тем, как покинет этот мир. Если вы поможете осуществить его желание, для него это будет так много значить!" - написал один из друзей Криса в Twitter, обращаясь к Nintendo.
Вскоре после этого Крис объявил, что совместные усилия принесли результаты. Вместе с друзьями и членами семьи ему удалось сыграть в игру, которую он назвал невероятной.
"Мы это сделали, друзья. Сегодня два представителя Nintendo привезли демоверсию Smash Ultimate, и я смог поиграть в нее три часа вместе с другом, братом и мамой".
Крис поблагодарил всех геймеров, которые помогали ему, разместив пост в онлайн-группе Reddit.
"Я не могу описать словами, насколько я благодарен. Я это, наверное, не заслуживал, но вы, друзья, это сделали, и эта чистая доброта умиляет меня до слез, очень вас благодарю", - написал Крис.
Некоторые пользователи отметили дружественность игрового сообщества.
"Вот почему я люблю геймерское сообщество. Когда мы собираемся вместе и помним о том, что мы все - человеческие существа, мы можем осуществить нечто особенное", - написал один из пользователей.
Крис написал несколько твитов с благодарностью и пообещал держаться так долго, сколько сможет.
Через несколько дней после этого стало известно, что Крис Тейлор умер. Об этом написал на Reddit его брат Зак, поблагодарив пользователей за поддержку геймера.
"Надеюсь, память о Крисе будет жить, когда мы будем играть в игры", - написал Зак.