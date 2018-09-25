Локации из "Игры престолов" превратят в музеи
Известные локации из сериала "Игра престолов" в Северной Ирландии превратят в музеи, которые сможет посетить каждый желающий.
Речь идет о таких знаковых местах из "Игры престолов", как Винтерфелл, Черный замок и Королевская гавань - именно здесь разворачивались ключевые события сериала.
В каждом из музеев выставят костюмы, доспехи, оружие и другой реквизит, который использовался во время съемок.
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Также посетителей ждут интерактивные инсталляции, задача которых - создать гостям музея атмосферу "Игры престолов".
Ожидается, что локации откроются для посещения в 2019 году - более точные данные руководство канала HBO сообщит позже.
"Мы хотим отметить работу всей команды, работавшей над "Игрой престолов", сохранить эти локации и пригласить поклонников сериала посетить Северную Ирландию, чтобы увидеть Вестерос воочию", - говорит представитель HBO Джефф Питерс.
Инициативу HBO поддерживает и местная власть: Джон МакГриллен из туристического департамента Северной Ирландии уверен, что проект с музеями по мотивам "Игры престолов" станет революционным для Северной Ирландии и позволит ей подняться на новый уровень в индустрии туризма.
"Мы очень рады заявлению HBO и будем делать все, чтобы в результате в нашу прекрасную страну приехало как можно больше людей", - добавляет Джон МакГриллен.
"Самый успешный сериал всех времен"
Сериал "Игра престолов" вышел на экраны в 2011 году. С тех пор HBO выпустил шесть сезонов многосерийной ленты. Последний восьмой сезон должен выйти на экраны в 2019-м, однако точная дата премьеры до сих пор не известна.
"Игру престолов" часто называют самым успешным сериалом всех времен - несколько лет он доминировал в премии "Эмми", каждый раз собирая большое количество наград. В 2015 году "Игра престолов" стала рекордсменом "Эмми", когда получила победы сразу в 12 номинациях.
Успех сериала настолько впечатляющий, что в ближайшие годы HBO не планирует расставаться с этим проектом даже после выхода последнего сезона. Уже известно, что телеканал работает сразу над несколькими спин-оффамы многосерийной ленты.