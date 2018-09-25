Локации из "Игры престолов" превратят в музеи

Копірайт зображення Sky Atlkantic

Известные локации из сериала "Игра престолов" в Северной Ирландии превратят в музеи, которые сможет посетить каждый желающий.

Речь идет о таких знаковых местах из "Игры престолов", как Винтерфелл, Черный замок и Королевская гавань - именно здесь разворачивались ключевые события сериала.

В каждом из музеев выставят костюмы, доспехи, оружие и другой реквизит, который использовался во время съемок.

Также посетителей ждут интерактивные инсталляции, задача которых - создать гостям музея атмосферу "Игры престолов".

Ожидается, что локации откроются для посещения в 2019 году - более точные данные руководство канала HBO сообщит позже.

Копірайт зображення Helen Sloan/HBO

"Мы хотим отметить работу всей команды, работавшей над "Игрой престолов", сохранить эти локации и пригласить поклонников сериала посетить Северную Ирландию, чтобы увидеть Вестерос воочию", - говорит представитель HBO Джефф Питерс.

Инициативу HBO поддерживает и местная власть: Джон МакГриллен из туристического департамента Северной Ирландии уверен, что проект с музеями по мотивам "Игры престолов" станет революционным для Северной Ирландии и позволит ей подняться на новый уровень в индустрии туризма.

"Мы очень рады заявлению HBO и будем делать все, чтобы в результате в нашу прекрасную страну приехало как можно больше людей", - добавляет Джон МакГриллен.

"Самый успешный сериал всех времен"

Сериал "Игра престолов" вышел на экраны в 2011 году. С тех пор HBO выпустил шесть сезонов многосерийной ленты. Последний восьмой сезон должен выйти на экраны в 2019-м, однако точная дата премьеры до сих пор не известна.

"Игру престолов" часто называют самым успешным сериалом всех времен - несколько лет он доминировал в премии "Эмми", каждый раз собирая большое количество наград. В 2015 году "Игра престолов" стала рекордсменом "Эмми", когда получила победы сразу в 12 номинациях.

Успех сериала настолько впечатляющий, что в ближайшие годы HBO не планирует расставаться с этим проектом даже после выхода последнего сезона. Уже известно, что телеканал работает сразу над несколькими спин-оффамы многосерийной ленты.

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