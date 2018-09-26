"Его состояние очень тяжелое": Денисова просит Красный Крест помочь Балуху
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека обратилась в Международный комитет Красного Креста с просьбой помочь заключенному в Крыму украинцу Владимиру Балуху, который голодает уже 192 дня.
В письме к вице-президенту комитета Жилю Карбонье Людмила Денисова пишет, что состояние Балуха "чрезвычайно тяжелое".
По ее словам, 13 сентября украинец стал жертвой физического насилия со стороны администрации СИЗО и получил многочисленные травмы печени, спины и головы.
"Владимиру Балуху не предоставляется медицинская помощь по состоянию на данный момент, несмотря на крайне тяжелое состояние заключенного, а именно боль в сердце, которая сопровождается отрыжкой и рвотными рефлексами, постоянная боль в участках печени, спины и головы", - пишет Денисова.
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Она также призвала Карбонье помочь визиту врачей Красного Креста в СИЗО, в котором сейчас находится Балух.
"Владимиру сейчас жизненно необходима квалифицированная медицинская помощь. Надеюсь, что в ближайшее время Международный Комитет Красного Креста направит к нему независимых медицинских работников", - говорит Денисова.
Ранее о тяжелом состоянии Балуха сообщила его адвокат Ольга Динзе, которая виделась с ним 24 сентября.
По ее словам, Владимир продолжает отказываться от помощи врачей медчасти изолятора и требует, чтобы к нему допустили представителей Красного Креста.
Кто такой Владимир Балух и в чем его обвиняет Россия?
Владимир Балух - украинский фермер и активист. В свое время он баллотировался в Верховную Раду Крыма от Конгресса украинских националистов.
В 2014 году - после аннексии Крыма - Балух отказался от автоматического перехода в российское гражданство, а на крыше своего дома держал поднятым украинский флаг.
Проукраинские активисты считают, что именно эти факты стали причиной его заключения Россией.
У российских властей - другая версия событий. В декабре 2016 года во время обыска дома Владимира Балуха российские правоохранители изъяли 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
Впоследствии крымский суд признал его виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы.
В начале июля 2018 года Балуха приговорили к еще одному сроку - из-за заявления начальника изолятора в поселке Раздольное, который утверждал, что украинец его избил. В результате украинцу дали пять лет колонии общего режима.
14 марта этого года Владимир Балух объявил голодовку - "как проявление своего личного презрения к оккупационному режиму".
Голодание длится уже 192 дня.
Россия: "Балух не голодает"
В августе Украина обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой обязать Россию прояснить состояние здоровья нескольких украинцев, в том числе и Владимира Балуха.
В сентябре в пресс-службе ЕСПЧ сообщили об ответе российской стороны: "Правительство России ответило на вопросы суда по Клыху, Балуху, Куку и Литвинову. Россия предоставила информацию, что эти четыре человека регулярно осматриваются врачами, получают надлежащую медицинскую помощь и что ни один из них сейчас не держит голодовку".