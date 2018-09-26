В Испании во время аварии ребенка убило планшетом

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Во время автомобильной аварии планшет стал причиной смерти трехлетней девочки в Испании. Это подняло вопрос - насколько безопасно использование таких устройств в движущихся транспортных средствах?

Трагедия произошла в понедельник, в Виланова-де-Ароуса - городке на северо-западе Испании.

Девочка погибла, когда автомобиль ее матери врезался в школьный автобус. 26-летняя мать девочки и ученик из автобуса получили незначительные травмы.

Местные СМИ сообщают, что погибший ребенок был пристегнут к детскому креслу, закрепленного системой ISOFIX, но вред ребенку причинил планшет, полетевший ему в лицо.

Хотя причина смерти официально не подтверждена, полиция заявила, что именно планшет, судя по всему, вызвал серьезные травмы головы.

"Это трагическая авария, которая вселяет ужас во всех родителей, которые позволяют своему ребенку использовать планшет или смартфон как игрушку во время автомобильных путешествий", - говорит Пит Уильямс, эксперт по безопасности дорожного движения компании RAC.

"Раньше мы не слышали ни о каких подобных инцидентах, но важно понимать, что на большой скорости в случае аварии любой твердый, незакрепленный предмет внутри автомобиля может стать смертоносным оружием", - добавляет он.

Планшеты и другие электронные приборы родители обычно используют, чтобы занять своих детей во время автомобильных поездок.

"Есть оборудование, которое позволяет прикрепить такие устройства к спинкам передних сидений. Родители могут использовать его, чтобы снизить риски из-за незакрепленных предметов, - объясняет Эдмунд Кинг, президент Автомобильной ассоциации. - Хотя мы не уверены, что были другие подобные случаи, и похоже, что это случайный инцидент".

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