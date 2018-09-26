В Испании во время аварии ребенка убило планшетом
Во время автомобильной аварии планшет стал причиной смерти трехлетней девочки в Испании. Это подняло вопрос - насколько безопасно использование таких устройств в движущихся транспортных средствах?
Трагедия произошла в понедельник, в Виланова-де-Ароуса - городке на северо-западе Испании.
Девочка погибла, когда автомобиль ее матери врезался в школьный автобус. 26-летняя мать девочки и ученик из автобуса получили незначительные травмы.
Местные СМИ сообщают, что погибший ребенок был пристегнут к детскому креслу, закрепленного системой ISOFIX, но вред ребенку причинил планшет, полетевший ему в лицо.
Хотя причина смерти официально не подтверждена, полиция заявила, что именно планшет, судя по всему, вызвал серьезные травмы головы.
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"Это трагическая авария, которая вселяет ужас во всех родителей, которые позволяют своему ребенку использовать планшет или смартфон как игрушку во время автомобильных путешествий", - говорит Пит Уильямс, эксперт по безопасности дорожного движения компании RAC.
"Раньше мы не слышали ни о каких подобных инцидентах, но важно понимать, что на большой скорости в случае аварии любой твердый, незакрепленный предмет внутри автомобиля может стать смертоносным оружием", - добавляет он.
Планшеты и другие электронные приборы родители обычно используют, чтобы занять своих детей во время автомобильных поездок.
"Есть оборудование, которое позволяет прикрепить такие устройства к спинкам передних сидений. Родители могут использовать его, чтобы снизить риски из-за незакрепленных предметов, - объясняет Эдмунд Кинг, президент Автомобильной ассоциации. - Хотя мы не уверены, что были другие подобные случаи, и похоже, что это случайный инцидент".