В Ровенской области - массовое отравление школьников: причину выясняют
В Ровенской области произошло массовое отравление школьников, сообщили в областном лабораторном центре Министерства здравоохранения.
В результате отравления в Мизоцкой школе-интернате пострадали 24 человека - 22 ребенка и двое работников заведения.
16 больных госпитализировали в инфекционные отделения нескольких районных больниц, а еще восемь детей лечатся амбулаторно.
Эпидемиологический анализ выявил, что возбудителем заболевания стала сальмонелла энтеритидис.
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Эту бактерию нашли у больных, в охлажденном сыром мясе, на полочке холодильника в заведении, на терке для овощей и в лотке для сырого мяса.
40% продуктов не соответствовали санитарным нормам.
"Вероятным источником инфекции могли стать два работника пищеблока, у которых обнаружили сальмонеллу энтеритидис", - отмечают медики.
Летом в Украине произошло несколько массовых отравлений в детских лагерях, в результате которых пострадали десятки людей.
В августе умерла восьмилетняя девочка, которая впала в кому после отравления в лагере "Славутич" Киевской области в начале июля.