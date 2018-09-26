В Ровенской области - массовое отравление школьников: причину выясняют

Копірайт зображення УНІАН Image caption 16 больных госпитализировали в районные больницы

В Ровенской области произошло массовое отравление школьников, сообщили в областном лабораторном центре Министерства здравоохранения.

В результате отравления в Мизоцкой школе-интернате пострадали 24 человека - 22 ребенка и двое работников заведения.

16 больных госпитализировали в инфекционные отделения нескольких районных больниц, а еще восемь детей лечатся амбулаторно.

Эпидемиологический анализ выявил, что возбудителем заболевания стала сальмонелла энтеритидис.

Эту бактерию нашли у больных, в охлажденном сыром мясе, на полочке холодильника в заведении, на терке для овощей и в лотке для сырого мяса.

40% продуктов не соответствовали санитарным нормам.

"Вероятным источником инфекции могли стать два работника пищеблока, у которых обнаружили сальмонеллу энтеритидис", - отмечают медики.

Летом в Украине произошло несколько массовых отравлений в детских лагерях, в результате которых пострадали десятки людей.

В августе умерла восьмилетняя девочка, которая впала в кому после отравления в лагере "Славутич" Киевской области в начале июля.

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