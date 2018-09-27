В Херсоне хотят уничтожить бездомных собак и кошек. Зачем?

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Зоозащитники Херсонской области бьют тревогу: по их словам, власти планируют уничтожить бездомных кошек и собак из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС).

В городском совете говорят, что решение об уничтожении животных еще не принято и отмечают, что на теме бездомных животных легко манипулировать.

ВВС News Украина выясняла аргументы обеих сторон, а также то, насколько серьезной является вспышка АЧС в Херсонской области.

Выбирают "меньшее зло"

В среду защитники животных вышли на митинг под зданием Херсонского городского совета, требуя не допустить убийства уличных животных.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области на прошлой неделе объявило о введении карантина на территории города из-за вспышки болезни.

Среди мер, которые предусматривает в таком случае Инструкция по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней, утвержденная приказом Министерства аграрной политики и продовольствия, - уничтожение гуманными методами бродячих кошек и собак, которые могут быть переносчиками вируса.

"Если вовремя и эффективно не принять мер по локализации и ликвидации АЧС, заболевание нанесет значительный экономический ущерб, в том числе через санкции против Украины по запрещению экспорта аграрной продукции. Поэтому какое зло меньше, то и выбирают", - отмечают в управлении Госпродпотребслужбы Херсонской области по решению об уничтожении бездомных животных.

Там также отметили, что мероприятия инструкции являются обязательными к исполнению.

Защитники животных утверждают, что бездомных животных убивать не нужно, ведь, по их мнению, они не представляют опасности для свиней.

Насколько опасен вирус?

В третьем квартале в Херсонской области зафиксировали 10 вспышек африканской чумы свиней - заразной, неизлечимой болезни, которая приводит к гибели свиней.

Более 5000 голов свиней в области сожгли, чтобы помешать распространению заболевания, сообщает главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области.

Африканская чума свиней не передается человеку и не представляет опасности для его здоровья.

Не поражает эта болезнь и других животных, но некоторые из них могут быть переносчиками опасного вируса. Этим ветеринарные службы и объясняют мероприятия против бездомных животных в условиях карантина в городе.

Сейчас зона карантина охватывает город Херсон и десятикилометровую зону вокруг него, рассказал ВВС News Украина Виталий Боярский, начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы в Херсонской области.

Он добавил, что план мероприятий в таких условиях утверждает Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Херсонском городском совете.

В городе уже запретили торговлю живыми свиньями и мясом без сопроводительных документов. Ветеринарные службы проверяют состояние свиней в хозяйствах.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В Украине за последние несколько лет было несколько вспышек африканской чумы свиней

Окончательно план мероприятий по бездомным животным еще не утвердили - решение будет принято на заседание комиссии в четверг, 27 сентября, говорят в пресс-службе городского совета.

Там также отмечают, что есть нормы, которые нельзя обходить, и отмечают, что на теме бездомных животных легко манипулировать.

Активистам на митинге Боярский заявил, что решение об эвтаназии животных должен принять городской совет.

Игорь Семенчев, руководитель коммунального предприятия "Гарантия", которое занимается вопросом бездомных животных в Херсоне, заявил активистам на митинге, что до официального решения ни одну собаку не усыпят.

"Это наше слово - но в рамках закона", - сказал Семенчев участникам демонстрации.

По его словам, после отлова собак комиссия будет решать, есть ли подозрение на какое-либо заболевание. Если да, то будет применена эвтаназия, в противном случае - отпустят обратно на волю.

Однако Семенчев подчеркивает, что все зависит от решения комиссии, которое является обязательным к исполнению. В случае неповиновения предприятию грозит уголовная ответственность, как указано в письме главного ветврача области в городской совет.

Согласно этому письму, которое активисты предоставили BBC News Украина, руководителей на местах просили сообщить, где находятся бездомные животные, чтобы провести отлов. Отчитаться о проведении мероприятия и наличии бродячих животных просили до 10 октября.

"Почему решили отыграться на беззащитных?"

Защитники животных опасаются повторения ситуации, которая была в Николаеве в июле этого года, когда за несколько дней в городе уничтожили около сотни собак.

Активисты спешат вывезти животных из Херсона в приюты в других городах или отдать их тем, кто согласится взять, - временно или навсегда.

Защитники говорят, что уже вывезли 40 животных из херсонского коммунального предприятия "Гарантия", куда свозят бездомных собак. 12 из них поехали в Одессу, 13 - в Киев, остальные - в другие города.

Есть еще как минимум 30 желающих принять собак, рассказал BBC News Украина Эльшан Мехтиев, инициатор проекта ihelpdog, который начал кампанию за спасение херсонских животных.

Мехтиев говорит, что есть всего несколько дней, чтобы их спасти - их якобы могут уничтожить до конца сентября.

Копірайт зображення Maria Gritsenko Image caption Этих щенков в Херсоне могут убить, говорят активисты

Активисты утверждают, что эпидемия чумы свиней сфабрикована, и таким образом, якобы, предоставляется преференция одним производителям мяса перед другими.

"Они решили одним ударом убить двух зайцев - заодно убить бездомных собак, на которых из городского бюджета выделяют средства", - говорит Эльшан Мехтиев.

Активисты настаивают, что уличные животные не контактируют со свиньями в закрытых хозяйствах, поэтому не могут заразиться чумой и переносить вирус.

"Мы не понимаем, почему решили отыграться на самых беззащитных", - говорит херсонская правозащитница Римма Бараненко.

Она считает, что эвтаназию можно проводить только по очень веским причинам, например, если собака больна бешенством.

Активисты надеются на диалог с местной властью.

В противном случае они планируют подавать иск, чтобы обжаловать решение об уничтожении животных, говорит Бараненко. Также будут обращаться и в Министерство аграрной политики, которое издало инструкцию.

Активисты зарегистрировали на сайте президента Украины петицию с требованием прекратить уничтожение бездомных животных.

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