Петр Верзилов дал первое после вероятного отравления интервью

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Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов, который проходит в Берлине лечение после возможной попытки отравления, дал первое интервью немецкому изданию Bild. Выдержки из разговора активиста с журналистами опубликованы на сайте издания.

По словам Верзилова, он почти не сомневается в том, что за его отравлением могут стоять спецслужбы РФ.

"Я исхожу из того, что за моим отравлением стоят российские секретные службы, возможно российская разведка, ГРУ. Отравление было настолько профессионально сделано, что не позволяет мне сделать никакого другого вывода", - сказал Верзилов.

"Возможно, они испытали на мне новый ядовитый коктейль, поскольку мое отравление пошло не так, как это обычно происходит. Не было такого, чтобы потребовалось несколько дней, пока я замечу что-то [симптомы отравления]. Это сразу была острая реакция. О днях, которые последовали за отравлением, у меня нет вообще никаких воспоминаний... Я мало что помню о том, что со мной происходило. Когда я очнулся, я подумал, что глава клиники в Берлине - на самом деле директор моей тюрьмы, мне повсюду мерещились кошки", - говорит он.

Активист заявил, что у него есть две версии возможного отравления. Первая - его участие в акции Pussy Riot во время финала Чемпионата мира по футболу.

Вторая - связь активиста с убитыми в Африке российскими журналистами: Орханом Джемалем, Кириллом Радченко и Александром Расторгуевым. Верзилов, который близко дружил с Расторгуевым, решил провести собственное расследование произошедшего; незадолго до отравления он получил первый доклад об обстоятельствах убийства в Центральноафриканской Республике.

"Я хотел и по-прежнему хочу провести расследование того, что случилось с тремя журналистами. Это может быть причиной, по которой меня отравили спецслужбы. Я думаю, что эта причина даже более вероятна, чем [месть за акцию] на Чемпионате мира", - сказал Верзилов.

Первые сообщения о возможном отравлении активиста появились 12 сентября. По словам девушки Верзилова Ники Никульшиной, накануне у него резко ухудшилось зрение, появились галлюцинации и судороги.

Приехавшая скорая отвезла Верзилова в больницу, еще через несколько дней его доставили спецбортом на лечение в Берлин. Местные врачи не смогли найти в анализах Верзилова следов отравляющего вещества, поскольку яд уже мог вывестись из организма. Тем не менее, врачи исходят из того, что Верзилов был отравлен. Они исключили другие версии.

26 сентября в берлинской клинике "Шарите" сообщили, что Верзилова выписали из стационара. Его состояние значительно улучшилось, симптомы спутанности сознания полностью исчезли, отметили врачи.

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