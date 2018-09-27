"Цель Кремля - оккупация Азовского моря": Порошенко призвал ООН действовать

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В выступлении на заседании Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Петр Порошенко призвал международную общественность к единству в активном противодействии политике Кремля и его очередной цели - оккупации Азовского моря.

Петр Порошенко считает, что при отсутствии "сильного и единого ответа" Россия будет создавать новые кризисы и шантажировать более слабые страны и международные организации.

"Именно отсутствие соответствующего наказания приводит к тому, что после Грузии наступила очередь Украины, после Литвиненко - Скрипаля, после Аллепо - Идлиба... После оккупации Крыма, его мишень сегодня - оккупация Азовского моря", - отметил он.

Президент Украины обвинил Россию в нарушении свободы международной навигации через Керченский пролив как для украинских, так и для иностранных судов, а также в провоцировании экологических катастроф в аннексированном Крыму и на Донбассе.

Он призвал принять резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о соблюдении прав человека в аннексированном Крыму.

Порошенко назвал рост нестабильности в мире следствием "политики умиротворения и поиска быстрого решения сложных проблем".

"Могу вас заверить: ничто не остановит Москву от продолжения своей агрессивной, экспансионистской политики, если против нее единым фронтом не выступит международное сообщество, если наказание за ее поступки не станет неизбежным", - подчеркнул президент.

По его словам, Украина также ожидает прогресса в решении вопроса о размещении на Донбассе миротворцев "с мощным мандатом и широким кругом ответственности".

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