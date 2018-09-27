"Цель Кремля - оккупация Азовского моря": Порошенко призвал ООН действовать
В выступлении на заседании Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Петр Порошенко призвал международную общественность к единству в активном противодействии политике Кремля и его очередной цели - оккупации Азовского моря.
Петр Порошенко считает, что при отсутствии "сильного и единого ответа" Россия будет создавать новые кризисы и шантажировать более слабые страны и международные организации.
"Именно отсутствие соответствующего наказания приводит к тому, что после Грузии наступила очередь Украины, после Литвиненко - Скрипаля, после Аллепо - Идлиба... После оккупации Крыма, его мишень сегодня - оккупация Азовского моря", - отметил он.
Президент Украины обвинил Россию в нарушении свободы международной навигации через Керченский пролив как для украинских, так и для иностранных судов, а также в провоцировании экологических катастроф в аннексированном Крыму и на Донбассе.
Он призвал принять резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о соблюдении прав человека в аннексированном Крыму.
- На Азовском море может произойти "взрыв" - иностранные СМИ
- Что происходит в Азовском море?
- Что изменят украинские военные корабли в Азовском море?
- Турчинов: Россия хочет заблокировать Украину в Азовском море
Порошенко назвал рост нестабильности в мире следствием "политики умиротворения и поиска быстрого решения сложных проблем".
"Могу вас заверить: ничто не остановит Москву от продолжения своей агрессивной, экспансионистской политики, если против нее единым фронтом не выступит международное сообщество, если наказание за ее поступки не станет неизбежным", - подчеркнул президент.
По его словам, Украина также ожидает прогресса в решении вопроса о размещении на Донбассе миротворцев "с мощным мандатом и широким кругом ответственности".