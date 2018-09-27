Массовое отравление в Макеевке: причина - питьевая вода
Во временно оккупированной Макеевке в Донецкой области произошло массовое отравление питьевой водой. В больницы попали 39 человек.
Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский сообщил об этом на своей странице в Facebook.
Со ссылкой на медицинских работников он рассказал, что в городскую больницу города Макеевки попали 37 взрослых и двое детей до девяти лет.
"Часть людей отправили в больницы города Донецка, оттуда я не смог получить информацию. Однако количество госпитализированных растет каждый час", - написал Лисянский.
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Все они жалуются на боль в животе, тошноту, повышенную температуру и озноб. У некоторых зафиксировали выраженную интоксикацию и обезвоживание.
По словам Лисянского, это произошло из-за поломки в системе дезинфекции воды в Макеевке.
"Местные жители продолжают жаловаться на специфический запах воды. По их словам, вода очень сильно пахнет химией и лекарствами", - написал представитель омбудсмена.
О проблемах было известно коммунальному предприятию "Вода Донбасса", которое находится под контролем так называемой "ДНР". Накануне они советовали местным жителям в течение 5-7 минут кипятить воду перед употреблением.