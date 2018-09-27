Кому Порошенко продает "Кузницу на Рыбальском"

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Президент Украины Петр Порошенко на пятый год своего президентства сообщил о продаже завода "Кузница на Рыбальском".

Поздно вечером 25 сентября на сайте предприятия появился анонс о смене владельца.

Написал о продаже завода в своем Facebook и пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Однако официальной информации о том, кому именно президент продает "Кузницу на Рыбальском", не было.

"Сейчас участники сделки ожидают разрешения Антимонопольного комитета Украины. В случае предоставления такого разрешения сделка будет подписана", - говорится в сообщении завода.

Переговоры сопровождает известная аудиторская компания Ernst & Young.

Святослав Цеголко сообщил, что завод покупает отечественная компания. Какая именно - не уточнил.

При этом он напомнил, что в январе 2016 года Петр Порошенко передал свой самый большой актив, компанию "Roshen", в доверительную собственность Rothschild.

"В апреле прошлого года менеджмент "Roshen" закрыл Липецкую кондитерскую фабрику и свернул производство. В Крыму Севастопольский морской завод был конфискован оккупантами. Никаких "аграрных или крахмальных бизнесов в РФ", о которых безосновательно и ложно утверждают оппоненты, у Петра Порошенко нет", - добавил пресс-секретарь президента.

В четверг некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили, что завод "Кузница на Рыбальском" якобы покупает украинский бизнесмен и политик Сергей Тигипко.

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BBC News Украина обратилась за комментарием в пресс-службу Тигипко и получила подтверждение того, что группа "ТАС" ведет переговоры об этой сделке.

"В результате переговоров, которые провели группа "ТАС" и владелец завода "Кузница на Рыбальском", достигнута предварительная договоренность по осуществлению сделки по покупке акций компании", - говорится в комментарии.

Сейчас стороны ждут решения Антимонопольного комитета, чтобы завершить сделку.

При этом ее стоимость не разглашается.

Завод "Кузница на Рыбальском" расположен в Киеве. Это одно из старейших предприятий Киева - оно основано в 1862 году как механическое предприятие со сталелитейным производством, а в 1928 году предприятие занялось судостроением.

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