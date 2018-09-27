Британские вузы просят власти запретить рефераты "на заказ"

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Более 40 руководителей британских университетов обратились к министру образования с просьбой запретить деятельность компаний, предоставляющих услуги по написанию студенческих работ.

Некоторые студенты платят за написание рефератов и других текстов - выявить обман не всегда способно даже программное обеспечение, созданное для поиска плагиата.

В своем письме руководители вузов отмечают, что не призывают привлекать к ответственности самих студентов, а только просят запретить компании, предоставляющие подобные услуги.

Их деятельность подрывает систему высшего образования и является нечестной по отношению к студентам, пишущим работы самостоятельно, говорится в обращении.

Министр университетов и научных исследований Британии Сэм Гима говорит, что правительство уже работает над тем, чтобы решить проблему, и не исключает принятия соответствующего закона.

Обращение подписали 46 руководителей британских вузов - в том числе нескольких самых престижных университетов страны.

Студенты, которых ловят на обмане, могут столкнуться с серьезными последствиями - вплоть до исключения.

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При этом деятельность компаний, предоставляющих услуги по написанию студенческих работ, в Британии не запрещена. Такие фирмы свободно размещают свою рекламу в соцсетях и рядом с кампусами.

Недавнее исследование показало, что около 15% студентов выдавали чужие работы за свои по меньшей мере один раз в течение последних четырех лет.

Руководители университетов считают, что запрет компаний, которые предоставляют такие услуги, заставит их прекратить свою деятельность. Также предлагается удалять их сайты из результатов выдачи поисковых систем.

Сейчас бизнес по написанию рефератов уже запрещен в США и Новой Зеландии.

Министр Сэм Гима заметил, что ожидает инициативу и от самих британских университетов - чтобы они сообщали студентам о возможных последствиях, с которыми они могут столкнуться, и убирали с территории кампусов рекламу компаний, которые предлагают услуги по написанию работ.

"Продукт высокого качества"

Дэн Бернс заплатил 65 фунтов за анализ женских образов в книгах "Приключения Оливера Твиста" и "Джейн Эйр", когда расследовал деятельность "рефератных фирм" для студенческого сайта The Tab.

"Сервис работал достаточно профессионально. Наше сотрудничество не выглядело, как нечто незаконное", - говорит он в разговоре с BBC.

По его словам, эта фирма предлагала написание абсолютно любого текста - вплоть до диссертации. Отдельные компании даже могут связать клиента с сотрудником, который будет писать работу.

"Этот человек пообещал, что я получу продукт высочайшего качества, а работу будут выполнять студенты магистратуры и аспиранты".

Вскоре Бернсу прислали готовую работу. "Это было просто ужасно", - вспоминает британец.

По его словам, он показал текст своему преподавателю, тот быстро просмотрел работу и сказал, что не оценил бы ее очень высоко. Однако чем внимательнее они вчитывались в содержание реферата, тем хуже оказывался текст.

"Это был просто набор примитивных предложений", - говорит Бернс.

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