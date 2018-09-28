В Нидерландах предотвратили "крупный теракт"

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Полиция Нидерландов арестовала семерых мужчин. Их обвиняют в заговоре и планах устроить крупный теракт с применением оружия и взрывчатки.

В полиции заявили, что подозреваемые пытались приобрести автоматы AK47, ручные гранаты и взрывчатку, чтобы устроить теракт.

Мужчин в возрасте от 21 до 34 лет арестовали в четверг.

Еще трое арестованы ранее за попытку выехать за границу и присоединиться к иностранным боевикам.

Прокуроры рассказали, что главарем группы был 34-летний мужчина иракского происхождения, которого в 2017 году осудили за попытку выехать за границу, чтобы бороться на стороне "Исламского государства".

О планах задержанных спецслужбы узнали в апреле 2018 года. Тогда стало известно, что главный подозреваемый хотел атаковать людей на "большом мероприятии в Нидерландах, где было бы много жертв".

Семерых подозреваемых арестовали в городе Арнем и муниципалитете Верт на юге страны. Операцию провели антитеррористические отряды.

Прокуроры считают, что подозреваемые хотели осуществить двойное нападение - взорвать бомбу и расстрелять людей в одном городе, и в то же время активировать заложенную в автомобиль бомбу в другом.

"Подозреваемые искали автоматы AK47, ружья, ручные гранаты, жилеты со взрывчаткой и сырье для нескольких бомб", - говорится в заявлении прокуроров.

Они также якобы хотели пройти тренировку по стрельбе и имели при себе пять пистолетов, когда их задержали.

Национальный координатор по борьбе с терроризмом (NCTV) сообщил местным СМИ о том, что аресты отражают "реалистичный" риск нападений в стране.

Уровень угрозы в Нидерландах в данный момент установили на четвертом, из пяти возможных, уровне.

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