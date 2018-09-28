Евро-2024 состоится в Германии

Копірайт зображення FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images Image caption Помимо Германии на турнир претендовала Турция

Чемпионат мира по футболу 2024 года пройдет в Германии. Такое решение принял исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помимо Германии на проведение Евро-2024 претендовала Турция. В Германии чемпионат Европы уже проводился в 1988 году.

Функционеры УЕФА перед заседанием исполкома указывали на потенциальные риски проведения чемпионата в Турции. Они обращали внимание на неоднозначную ситуацию с соблюдением прав человека в стране, а также на ограниченные возможности по размещению болельщиков в ряде городов.

У УЕФА были претензии и к транспортной инфраструктуре страны.

"Хороший выбор"

В Германии проходил чемпионат мира 2006 года, и поэтому проведение там чемпионата Европы 2024 года - "беспроигрышный вариант", заявил генеральный секретарь Федерации футбола Германии Фридрих Куртиус.

"Главный вопрос в том, какое решение было бы лучшим для европейского футбола, - говорил он. - Думаю, такое событие в самом сердце Европы - это хороший выбор для футбола, и я уверен, что наша заявка выглядит убедительно".

Заявка Турции

Турция боролась за право провести чемпионат Европы в 2008-м (совместно с Грецией), в 2012-м и в 2016 году, но во всех случаях предпочтения были отданы другим кандидатам.

В заявке Турции на проведение чемпионата 2024 года был сделан акцент на уникальной возможности межкультурного диалога, который страна может предложить, благодаря своему расположению "между трех континентов".

В Турции еще ни разу не проводились крупные международные футбольные турниры, поэтому местная федерация писала, что проведение чемпионата Европы привлечет к этому виду спорта широкую аудиторию.

Также организаторы отмечали, что в 2024 году Турция будет отмечать 100-летие республики.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Турции никогда не проводились чемпионаты Европы и мира по футболу

Турция предполагала задействовать для чемпионата 10 стадионов. На крупнейшем из них - стадионе Ататюрка в Стамбуле - пройдет финал Лиги чемпионов в 2020 году. К чемпионату Европы его планировали перестроить, чтобы увеличить вместимость.

Копірайт зображення Uefa Image caption Эскиз проекта реконструкции стадиона имени Ататюрка

По подсчетам УЕФА, при проведении 51 матча чемпионата в Турции их могли бы посетить 2,49 млн человек.

Заявка Германии

Потенциальная аудитория болельщиков в Германии - 2,78 млн человек. При этом ни один из немецких стадионов, перечисленных в заявке, не требует реконструкции.

Копірайт зображення uefa Image caption На Олимпийском стадионе в Берлине проходил финальный матч чемпионата мира 2006 года

По оценке УЕФА, гостиницы Берлина, Кельна, Дюссельдорфа, Франкфурта, Гамбурга, Мюнхена и Штутгарта способны вместить "очень большое количество болельщиков". Возможности гостиничной инфраструктуры Лейпцига оценили как "хорошие", а Дортмунда - как "ограниченные".

Нехватку гостиничных номеров в Дортмунде предполагается компенсировать возможностями размещения в кемпингах и в арендном жилье.

Чемпионат Европы 2020 года

В 2020 году чемпионат впервые пройдет на территории сразу 12 стран, Германия также входит в их число. Такой формат проведения турнира был определен по случаю 60-летия с момента первого чемпионата Европы по футболу.

Матчи пройдут в Мюнхене, Баку, Риме, Санкт-Петербурге, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Будапеште, Глазго, Бильбао и Амстердаме. Финальный матч будет сыгран на лондонском "Уэмбли".

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