Срок за репост: жительницу Мелитополя приговорили к трем годам

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Жительницу Мелитополя приговорили к трем годам лишения свободы за репост сепаратистской публикации в социальной сети "ВКонтакте".

Уроженка Воронежской области Татьяна Дюнина сделала репост публикации под названием "Юго-Восток, за мной, в Россию". Это произошло 27 марта 2014 года.

На следующий день она опубликовала на своей странице текст из группы "Новости Донбасса": "Ты этого хочешь? Да, именно этого хотят новороссы и малороссы на Украине. Мы, россияне Украины-Руси - часть единого "русского мира". Сознательная нерусь нам не указ".

Судебная лингвистическая экспертиза показала, что тексты призывали жителей юго-востока Украины к действиям, которые привели к присоединению этой части Украины к России. Также они призывали к созданию страны "Малороссии" на территории Украины.

Женщину осудили за распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения государственной границы Украины.

Татьяна Дюнина свою вину признала и полностью раскаялась. Ее освободили от наказания и назначили испытательный срок сроком в один год.

Ранее луцкий городской районный суд приговорил местного жителя к шести годам условно за размещение в социальной сети "ВКонтакте" сепаратистских публикаций.

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