Атака с нечистотами на российских дипломатов: посольство возмущено

Копірайт зображення Rodion Shovkoshytnyi

Посольство России в Украине направило в украинское МИД ноту протеста из-за акции, в результате которой пострадали российские дипломаты и имущество диппредставительства.

Об этом говорится в заявлении посольства.

Инцидент произошел 27 сентября у здания Торгового представительства РФ в Киеве.

"Неизвестные лица провели хулиганскую акцию, во время которой на территорию учреждения бросили дымовые шашки, нанесли оскорбительные надписи на ее ограждения, а также повредили автотранспорт российских дипломатов", - говорится в заявлении.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и Нацгвардии "молча наблюдали за бесчинствами распоясавшихся бандитов, ничего при этом не делая", заявляют в посольстве.

Инцидент в учреждении назвали "грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях", призвав украинские власти осудить "варварскую выходку" и привлечь к ответственности виновных.

Кроме того, посольство РФ рассчитывает на возмещение материального ущерба от украинской власти.

Копірайт зображення Rodion Shovkoshytnyi

Волонтер Родион Шовкошитный, который опубликовал в соцсетях фотографии с места происшествия, в комментарии BBC News Украина заявил, что, судя по всему, речь шла о незапланированной акции.

"Это просто неравнодушные граждане, случайно проходили рядом, и у них случайно было при себе два ведра го..на и дымовые шашки, и они все это использовали по назначению", - рассказал Шовкошитный.

По его словам, таким образом эти "неравнодушные граждане" хотели устроить проводы Константину Воробьеву, который несколько лет возглавлял "Россотрудничество" - Российский центр науки и культуры в Киеве.

Воробьев, по его словам, на дипломатической должности занимался антиукраинской деятельностью.

Копірайт зображення Rodion Shovkoshytnyi

В мае этого дипломата уже обливали зеленкой и калом.

27 сентября в посольстве провожали Воробьева, который прекращает свою работу в Украине.

"Была куча дипломатов, стояла куча машин российского посольства, были и украинские всякие малороссы. И так как-то получилось, что люди, которые рядом проходили, об этом узнали", - добавил Шовкошитный.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram