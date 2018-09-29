В России обнародовали новое фото Сенцова

Копірайт зображення УФСИН Image caption На обнародованном российской стороной фото видно, как похудел Олег Сенцов

Управление федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России в Ямало-Ненецком автономном округе обнародовало фотографии украинского режиссера Олега Сенцова.

Накануне, 28 сентября его перевезли из колонии в Лабытнангскую городскую больницу.

Заключенный режиссер еще 14 мая объявил голодовку, и с тех пор состояние его здоровья постоянно ухудшается.

На фото видно, как похудевшего Сенцова осматривает врач.

По данным Управления, там ему провели дополнительные обследования, а врачи предоставили необходимые консультации.

"Учитывая результаты проведенного обследования, Олегу Сенцову скорректировали лечение", - говорится в сообщении на сайте этого органа.

Дело Сенцова

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Олега Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. По этому же делу был осужден и левый активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет тюрьмы.

Сенцова и Кольченко обвиняют в том, что весной 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, они якобы организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе.

Сами осужденные считают дело против них политическим, а доказательства - сфальсифицированными. Кроме того, Сенцов утверждал, что его после ареста избивали и пытали сотрудники ФСБ, требуя признаний.

Освобождения Сенцова требуют как правозащитные организации, так и группы писателей, режиссеров и других творческих деятелей из разных стран.

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Голодовка

14 мая 2018 года, за месяц до начала Чемпионата мира по футболу в России, Олег Сенцов объявил голодовку, которая продолжается до сих пор.

Таким образом он хотел привлечь внимание к заключенным по политическим мотивам в тюрьмах России и Крыма гражданам Украины.

В начале сентября двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он написал завещание на свое творчество в случае смерти.

По словам сестры, он не верит, что скоро выйдет из тюрьмы.

Его состояние "стабильно паскудное", к симптомам добавилась гипоксия - недостаток кислорода в органах, в основном мозге, написала в Facebook сестра режиссера.

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