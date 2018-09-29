Что известно о взрыве в Донецке

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Донецке произошел взрыв после съезда местных коммунистов. В Украине Компартия запрещена

В субботу в Донецке произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек.

Что известно об этих событиях?

Взрыв

Российские и подконтрольные сепаратистам СМИ в субботу сообщили о взрыве на съезде "Компартии ДНР".

В результате него пострадали четыре человека, трое из которых впоследствии были госпитализированы. Погибших нет.

Сообщается также, что среди пострадавших - "депутат Народного совета ДНР" и "кандидат на должность главы ДНР" от коммунистов Игорь Хакимзянов.

"По предварительным данным МВД, сработало взрывное устройство - 100-150 граммов в тротиловом эквиваленте", - сообщает российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на "Министерство внутренних дел" самопровозглашенной ДНР.

"На момент взрыва в здании находилось около 50 человек. На месте взрыва нашли пакет. Пострадали две женщины, у одной из них сильные ожоги", - цитирует российский "Интерфакс" одного из членов "Компартии ДНР".

В "партии" также говорят, что из-за взрыва выгорело несколько комнат на первом этаже здания, где проходил съезд Компартии.

"Это наше здание. Сегодня 307 делегатов участвовали в работе съезда. Съезд закончился, я проводил совещание ... Мы выходили из комнаты и в этот момент раздался взрыв. Буквально на наших глазах. Сильно пострадала секретарь горкома Ирина Якина, у нее множественные осколочные ранения тела и лица", - прокомментировал событие "Интерфаксу" глава "Компартии ДНР" Борис Литвинов.

Он также предположил, что бомбу активировали дистанционно, или же в ней был часовой механизм.

А источники "Интерфакса" предполагают, что взрывчатку заложили за день до съезда.

"Пошла жесткая зачистка любой оппозиции Пушилина", - написал о событии донецкий блогер Денис Казанский, который сейчас находится в Киеве.

Убийство Захарченко и "выборы" в "ДНР"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Александр Захарченко

31 июня в центре Донецка в результате взрыва погиб "глава ДНР" Александр Захарченко.

В самопровозглашенной "ДНР" обвинили в этом "украинских диверсантов".

В то же время Киев заявил, что за взрывом стоят "российские кураторы" непризнанной республики, или же Захарченко убили в результате местных разборок.

А 27 сентября СБУ опубликовала аудиозапись "с доказательствами подготовки принудительного отстранения от должности "главы ДНР" Александра Захарченко так называемым главой "Народного Совета ДНР" Денисом Пушилиним".

Копірайт зображення AFP Image caption Денис Пушилин

На ней предположительно помощник Пушилина Александр Лаврентьев договаривается с двумя неизвестными о возможной смене власти в "ДНР".

В "ДНР" эту запись назвали фейком.

Денис Пушилин после смерти Александра Захарченко стал "временным исполняющим обязанности главы "ДНР" до проведения новых выборов.

Выборы в непризнанной республике назначены на 11 ноября этого года.

Ряд возможных "кандидатов" уже заявили о том, что их не допускают к "выборам". Так, бывший сотрудник СБУ, а в 2014 году - командир сепаратистского батальона "Восток" написал, что российские пограничники фактически запретили ему въезд из России в "ДНР" до выборов, после чего он решил в них не участвовать.

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