Копірайт зображення EPA Image caption Выжившие провели ночь под открытым небом

По меньшей мере 832 человека погибли в результате землетрясения и цунами в Индонезии, сообщают представители спасательных служб. Они также говорят, что площадь, пораженная стихией, намного больше, чем ожидалось.

Многие люди попали в ловушку под завалами зданий, разрушенных в пятницу во время землетрясения магнитудой 7,5.

Землетрясение вызвало цунами - высота волн достигала 6 метров.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение На видео видно, как огромная волна идет к берегу и дальше сметает все на своем пути

Спасатели продолжают поиски в городе Палу, чтобы найти тех, кто мог выжить.

"Что нам сейчас необходимо, так это тяжелая техника, чтобы разгрести завалы. Мои люди работают в эпицентре событий, но невозможно полагаться только на силу их рук", - цитирует AFP Мухаммада Сяуджи, главу национальной спасательно-поисковой службы.

Есть опасения и относительно числа жертв в городе Донггала, где масштабы разрушений все еще не оценены.

По оценкам Красного креста, всего от землетрясения и цунами пострадали более 1,6 млн человек, а последствия могут оказаться значительно хуже предварительных оценок.

Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что окончательное число жертв может измеряться тысячами.

На территории, пораженной пятничным землетрясением, продолжаются мощные толчки.

Президент страны Йоко Видодо находится в Палу. Он осмотрел город и побережье, популярное среди туристов.

Что происходит в Палу?

В городе с населением 335 тыс. многие жертвы могут оставаться под разрушенными зданиями.

Спасателям удалось найти 24 человека под завалами отеля в Роа-Роа, но они опасаются, что там еще могут быть выжившие.

Копірайт зображення EPA Image caption Последствия цунами в Палу

На улицах лежат мертвые, а раненым оказывают помощь в палатках из-за того, что больницы также разрушены.

Те, кому удалось выжить, провели эту ночь под открытым небом, поскольку власти советуют людям пока не возвращаться в дома.

"Каждую минуту скорая привозит новые тела. Воды недостаточно. Магазины везде ограблены", - рассказывает одна из свидетелей.

"Запасы подходят к концу"

Ребекка Геншке, Посо

В городе Посо, расположенном в четырех часах от Палу, запасы товаров первой необходимости быстро подходят к концу. Государственные заправки уже закрылись. Люди выстраиваются в очереди, чтобы купить бензин в бутылях, чтобы отвезти в пострадавшие регионы. Многие из них собираются искать там близких, пропавших без вести.

В супермаркетах почти не осталось запасов продовольствия, а воду в бутылках найти очень трудно.

Эрми Лиана, которая сопровождает нашу команду ВВС, не знает, выжили ли ее родители. "Они жили рядом с мостом, который разрушен. И я не могу дозвониться к ним. Могу только молиться, чтобы они остались в живых", - говорит она.

По дороге мы не видели никакой помощи, а с Донггалой до сих пор нет связи.

Почему так много жертв?

Копірайт зображення Reuters Image caption Спасатели продолжают поиски

Землетрясение магнитудой в 7,5 произошло на глубине 10 км недалеко от центрального острова Сулавеси в 18:03 по местному времени.

В это время многие люди собрались на пляже в Палу, где готовились к фестивалю. Именно здесь их накрыла волна, вызванная землетрясением.

Копірайт зображення EPA

Кроме разрушенных домов, землетрясение уничтожило торговый центр, мечеть, отель и мост.

Сообщают также о смерти авиадиспетчера, который умер после того, как обеспечил безопасный вылет самолета после землетрясения.

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