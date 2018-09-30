Десятки тысяч бразильянок протестуют против лидера президентской гонки

Копірайт зображення Getty Images

Десятки тысяч бразильянок вышли на акцию против крайне правого кандидата Жаира Болсонару, который считается фаворитом на президентских выборах.

Участники акции несли плакаты с надписью Ele Nao ("не он"), эта же фраза стала основным лозунгом протеста.

Болсонару, который месяц назад стал жертвой нападения с ножом, лидирует в опросах общественного мнения.

Как сообщает AFP, Болсонару готовы поддержать 28% опрошенных, его ближайшего соперника Фернандо Хаддада - 22%. Впрочем, во время второго тура их шансы, как предполагают аналитики, будут примерно равны.

Копірайт зображення REUTERS Image caption Главным лозунгом стала фраза "не он"

Бывший армейский капитан Жаир Болсонару - очень противоречивая фигура в Бразилии. Он не раз вызывал бурное возмущение общественности своими гомофобными и женоненавистническими высказываниями.

Среди прочего, он сказал женщине-конгрессмену, что она не стоит даже того, чтобы ее насиловать. Кроме того, в своих заявлениях Болсонару сравнил гомосексуальность с педофилией.

Скандальные выступления принесли 63-летнему политику славу "бразильского Дональда Трампа".

Копірайт зображення REUTERS

При этом Болсонару заручился поддержкой миллионов евангелических христиан, активно выступая против абортов.

Кампания против Болсонару началась с группы в Facebook, в которой призывали к демонстрациям. Сейчас в группе состоят почти четыре миллиона человек. Против Болсонару выступила даже американская поп-звезда Мадонна.

Копірайт зображення EPA

Акции протеста прошли в городах Бразилии и по всему миру, в том числе в Дублине, Париже, Будапеште и Бейруте, передает AFP.

"То, что он говорит, звучит настолько гротескно и абсурдно, я не считаю, что он заслуживает голоса или заслуживает такой важной роли, как президент Бразилии", - заявила одна из протестующих.

В начале сентября Болсонару попал в больницу после того, как во время одного из предвыборных митингов был ранен ножом.

Его жизни ничего не угрожает. В субботу его выписали из больницы.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram