В египетской провинции хотят запретить Микки Мауса в детсадах. Почему?

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Губернатор провинции Кальюбия принял решение о том, что изображение Микки Мауса и других персонажей Disney стоит убрать со стен местных дошкольных учебных заведений.

По его мнению, мультипликационных героев необходимо заменить реальными - такими, которые бы воспитывали в детях чувство патриотизма.

"Мы должны заменить рисунки с Микки Маусом и Дональдом Даком изображениями выдающихся египтян - в частности военных, чтобы дети могли следовать им, как своим ролевым моделям", - заявил Алаа Абдул-Халим Мохаммед Марзук.

"Эти персонажи были созданы в США, но у нас есть много собственных достойных фигур, которые могли бы углубить среди детей чувство патриотизма и любви к своей стране", - добавил губернатор Кальюбии.

Министр образования Кальюбии уже заявил, что в ближайшее время его ведомство выработает механизмы, при помощи которых указ губернатора можно будет воплотить в жизнь на территории всей провинции.

В последние годы египетские власти активно пытаются усилить влияние армии на все сферы общественной жизни, в том числе и на образование.

Реакция на указ губернатора

В соцсетях решение губернатора Кальюбии высмеяли и заявили, что гораздо уместнее властям было бы заняться более насущными проблемами: в частности реформой устаревших методов обучения.

Копірайт зображення Twitter/Youm7 Image caption Поьзователь Twitter Youm7 поделился типичными изображениями Микки Мауса в детсадах

"Я не знаю, что сказать. Я научился читать еще до того, как пойти в школу, только благодаря журналу Mickey, который я, кстати, читаю до сих пор", - написал один из пользователей Twitter.

"Кто-то должен был сказать его величеству губернатору, что это его решение превращает его самого в мультипликационного героя", - добавил журналист Мохамед Рагаб.

Однако нашлись и те, кому инициатива понравилась: "Это замечательно, что наши дети будут знать о подвигах мучеников, принесших свою жизнь в жертву ради Египта. Мое уважение губерганатору Кальюбии", - заявил один из пользователей соцсетей.

Персонажи Disney не первый раз становятся причиной скандалов в Египте: в 2015 году местный пользователь Facebook получил три года лишения свободы за то, что обнародовал фотожабу на президента Египта Абделя Фаттаха Сиси, где он был изображен с ушами Микки Мауса.

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