Тайфун "Трами" обрушился на Японию: погибли люди

Копірайт зображення EPA Image caption Сначала тайфун обрушился на южный остров Окинава, там пострадали 40 человек

Два человека стали жертвами сильного тайфуна, обрушившегося на Японию.

Скорость ветра достигает 216 километров в час. Тайфун привел к оползням в районе города Осака на западе страны.

В стране фиксируют масштабные разрушения, из-за непогоды отменены много авиарейсов и поездов. Без света остались 750 тыс. домов.

По меньшей мере 120 человек травмированы. Менее месяца назад Япония пережила другой тайфун, который был признан самым мощным за последние 25 лет.

Копірайт зображення Reuters Image caption По всей Японии отменили более тысячи рейсов

Копірайт зображення AFP Image caption Поезда не ходят из-за поваленных деревьев

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