Тайфун "Трами" обрушился на Японию: погибли люди
Два человека стали жертвами сильного тайфуна, обрушившегося на Японию.
Скорость ветра достигает 216 километров в час. Тайфун привел к оползням в районе города Осака на западе страны.
В стране фиксируют масштабные разрушения, из-за непогоды отменены много авиарейсов и поездов. Без света остались 750 тыс. домов.
- Фото: Японию накрыл самый мощный тайфун за 25 лет
- Тайфун на Филиппинах: оползень накрыл десятки шахтеров с семьями
- Смертоносный тайфун: во Вьетнаме эвакуируют миллион человек
По меньшей мере 120 человек травмированы. Менее месяца назад Япония пережила другой тайфун, который был признан самым мощным за последние 25 лет.