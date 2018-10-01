Тайфун "Трами" обрушился на Японию: погибли люди

  • 1 октября 2018
Сначала тайфун обрушился на южный остров Окинава, там пострадали 40 человек Копірайт зображення EPA
Image caption Сначала тайфун обрушился на южный остров Окинава, там пострадали 40 человек

Два человека стали жертвами сильного тайфуна, обрушившегося на Японию.

Скорость ветра достигает 216 километров в час. Тайфун привел к оползням в районе города Осака на западе страны.

В стране фиксируют масштабные разрушения, из-за непогоды отменены много авиарейсов и поездов. Без света остались 750 тыс. домов.

По меньшей мере 120 человек травмированы. Менее месяца назад Япония пережила другой тайфун, который был признан самым мощным за последние 25 лет.

По всей Японии отменили более тысячи рейсов Копірайт зображення Reuters
Image caption По всей Японии отменили более тысячи рейсов
Тайфун Копірайт зображення AFP
Image caption Поезда не ходят из-за поваленных деревьев
люди Копірайт зображення AFP
люди Копірайт зображення AFP

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