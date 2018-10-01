Референдум в Македонии провалился: пришла только треть избирателей

Копірайт зображення AFP Image caption Избиратели в Тетово голосуют на референдуме 30 сентября

Референдум по переименованию Македонии в "Северную Македонию" не состоялся, хотя 90% проголосовавших высказались за изменение названия. Референдум носит лишь консультативный характер, но перевес голосов "за" дал бы парламенту политический мандат на изменение конституции.

Отом, что референдум будет признан несостоявшимся, заявил глава избирательной комиссии страны Оливер Деркоски, сообщает Reuters. Явка избирателей была меньше 50%, необходимых для того, чтобы референдум был признан состоявшимся.

"Уже очевидно, что на этом референдуме решение не было принято", - цитирует агентство слова Деркоски.

О низкой явке на важном для страны референдуме стало известно еще до закрытия участков. Избирком сообщал, что проголосовала лишь треть избирателей.

Тем не менее, предварительные результаты показывали, что 90% из проголосовавших высказались за изменение названия страны.

Референдум проводился с целью разрешить многолетний спор с соседней Грецией, выступающей против того, чтобы эта бывшая югославская республика называлась именем одной из исторических областей Греции и опасающейся в связи с этим территориальных притязаний со стороны Македонии.

На этом основании Греция в свое время блокировала вступление Македонии в ЕС и НАТО, и если диспут удалось бы разрешить, это открыло бы Македонии дорогу в оба альянса.

Однако идею изменения названия, за что активно ратует нынешний премьер-министр Македонии Зоран Заев, не поддерживают македонские националисты, включая и президента страны, призвавших население бойкотировать референдум.

Копірайт зображення AFP Image caption Сторонники бойкота референдума ликуют

Уже после окончания голосования Заев заявил: "Я ожидаю, что подавляющее большинство пришедших на участки граждан избрали для Македонии европейский путь".

Агентство AFP цитирует слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который высказал поддержку идее переименования, назвав это историческим шансом закончить многолетний конфликт с Грецией. Он призвал все политические силы страны к конструктивным и ответственным действиям, чтобы не упустить эту возможность. Столтенберг также добавил, что двери НАТО остаются открытыми для страны после переименования, и именно изменение названия на "Северную Македонию" может стать большим шагом, устраняющим преграды для вступления этой страны в НАТО.

Что будет дальше?

Несмотря на то, что этот референдум не имеет обязательной силы и носит лишь консультативный характер, перевес голосов "за" - в случае признания референдума состоявшимся - дал бы парламенту политический мандат на изменение конституции.

Премьер-министр Заев призвал находящихся в оппозиции националистов поддержать перемены, а в противном случае пригрозил объявить досрочные выборы.

"Голосование депутатов в парламенте должно однозначно и со всей ответственностью послужить ускорению процесса (вступления. - Ред.) в НАТО и Европейский союз", - сказал Заев.

Помимо македонского парламента, план по переименованию должен одобрить еще и греческий парламент.

В Греции пристально наблюдали за ходом воскресного референдума, тем более что там также имеются недовольные заключенной в начале этого года договоренностью между премьер-министрами Греции и Македонии.

Копірайт зображення Reuters Image caption Премьер-министр Зоран Заев с приходом к власти в мае 2017 года сразу заявил, что готов обсуждать с Грецией возможность переименования Республики Македония

Почему вообще возникла эта ситуация?

До 1991 года Македония была частью Югославии, однако с распадом страны она стала самостоятельным государством с населением чуть больше 2 млн человек, взяв себе название Македония.

142 страны признали балканскую страну как Республику Македония. Греция тогда же выступила категорически против.

До урегулирования спора было решено называть Македонию "Бывшей югославской республикой Македония (БЮРМ)".

В Македонии тем временем начались активные поиски культурно-исторического наследия и был запущен процесс антиквизации. Согласно этой теории, современные македонцы - не славяне, а прямые потомки македонцев времен античности.

Афины обвинили власти новой республики в краже культурного наследия Греции и в 2008 году заблокировали вступление Македонии в НАТО и Евросоюз, потребовав сменить название.

Image caption Процесс антиквизации до недавнего времени шел полным ходом

Кто против?

Противники переименования утверждают, что страну просто запугали как Греция, так и ЕС, и указывают на то, что высокопоставленные европейские политики активно призывали македонцев поддержать перемены.

Лидер главной оппозиционной партии Христиан Микоски заявил, что соглашение с Грецией унижает Македонию, а президент Георге Иванов назвал его историческим самоубийством и призвал бойкотировать референдум.

Есть обвинения и в адрес Москвы в том, что она также разжигала оппозиционный настрой с тем, чтобы препятствовать вхождению Македонии в западные альянсы, однако Россия отвергает эти утверждения.

Копірайт зображення EPA Image caption Молодежь в Скопье с плакатом "Да - европейской Македонии"

Как отмечал корреспондент Русской службы Би-би-си Юри Вендик, Россия недовольна движением Македонии в евроатлантические структуры не только потому, что считает НАТО своим врагом, а славянские балканские страны - своими историческими союзниками, но и по той причине, что через Македонию должен был пройти газопровод "Турецкий поток".

Впрочем, Македония еще при прошлом правительстве заявила, что согласится на прокладку трубы, только если она будет согласована с Евросоюзом.

Кроме того, сторонники евроинтеграции в самой Македонии сетуют, что агитацией за бойкот референдума и против смены названия страны занимаются многие пророссийские и просербские сайты и страницы в соцсетях.

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