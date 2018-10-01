Мисс Украина-2018: кто победил в шоу после скандала

Копірайт зображення missukraineofficial Image caption Мисс Украина-2018 - Леонила Гузь (слева) вместе с исполнительным директором оргкомитета конкурса Викторией Киосе

Победительницей конкурса "Мисс Украина" стала 19-летняя Леонила Гузь из Херсонской области.

С победой девушку поздравили в официальных соцсетях мероприятия после церемонии отбора, прошедшей вечером 30 сентября.

"Леонила Гузь! Красивая, честная, добрая, настоящая! Как оказалось, внешность и интеллект - не главное. Человек - это важно", - прокомментировала результаты отбора исполнительный директор оргкомитета Национального конкурса красоты "Мисс Украина" Виктория Киосе.

В комментариях к посту она уточнила, что девушка "красивая, умная и человечная".

Копірайт зображення missukraineofficial Image caption Леонила Гузь (в центре) на сцене конкурса "Мисс Украина-2018"

Сама Гузь в своем Instagram сообщила, что "счастлива и благодарна всем".

"Забрала корону у Полины Ткач (Мисс Украина 2017 - Ред.) и приступаю к исполнению обязанностей Мисс Украина 2018!" - написала девушка.

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Леонила Гузь будет представлять Украину на конкурсе красоты "Мисс мира", который пройдет 6 декабря в Китае.

Почему в этом году шоу "Мисс Украина" стало скандальным?

Победительницу конкурса удалось выбрать только со второго раза.

В конце сентября стало известно, что корону получила 23-летняя Вероника Дидусенко.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Вероника Дидусенко потеряла корону из-за того, что скрыла от организаторов, что была замужем и у нее есть сын

Но 24 сентября оргкомитет сообщил, что девушку лишают звания, а конкурсантку, которая представит Украину на международном конкурсе "Мисс мира", выберут заново 30 сентября.

По их словам, Дидусенко скрыла, что она - разведена и имеет маленького сына.

По правилам конкурса, в том числе конкурса "Мисс мира", претендовать на корону могут только те девушки, которые не имеют детей и никогда не были замужем.

Сама Вероника Дидусенко назвала правила конкурса дискриминационными и заявила, что будет добиваться их изменения.

"Некоторые говорят, что я имела возможность выразить свое несогласие до того, как заполняла анкету (чтобы принять участие в конкурсе - Ред.). Но если бы я не получила корону и если бы не прошла весь этот путь, я уверена, нашей встречи с вами не было бы, и этот вопрос не получил бы такой огромной огласки", - говорит модель.

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