Нобеля по медицине дали за иммунотерапию раковых заболеваний

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Нобелевскую премию по медицине получили американец Джеймс Аллисон и японец Тасуку Хондзё за революционную методику иммунотерапии раковых заболеваний с использованием Т-клеток.

Они разделят между собой премию, размер которой составляет 9 млн шведских крон (чуть больше 1 млн долларов).

Премия по медицине открывает нобелевскую неделю. Во вторник будут объявлены лауреаты премии по физике, в среду - по химии, в пятницу - премии мира.

В прошлом году Нобелевскую премию по медицине дали за описание биологических часов. Биологические часы - или суточный биоритм - поддерживает наше тело в ритме движения Земли и ведет к огромным изменениям в его функционировании.

Американские ученые Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг разделили премию на троих. Они описали, как наше тело определяет время.

Нобелевский комитет отметил, что выводы имеют "огромное влияние на наше здоровье и благополучие".

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В этом году вручение Нобелевских премий началось со скандала. В начале мая Шведская академия решила не вручать премию по литературе из-за сексуального скандала.

Мужа шведской поэтессы Катарины Фростенсон, которая с 1992 года была членом академии, французского фотографа Жан-Клода Арно обвинили в сексуальных домогательствах. Некоторые эпизоды, по словам пострадавших, происходили прямо в помещениях, принадлежащих академии.

После этого академия проголосовала за исключение Катарины Фростенсон из организации.

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