Осенний призыв 2018: кого призовут на службу и что изменится
С первого октября в Украине начинается осенний призыв на срочную службу.
Срок службы для призывников, не имеющих высшего образования, составляет 18 месяцев. Специалисты и магистры служат несколько меньше - 12 месяцев.
Традиционно срочников не будут направлять на службу в зону боевых действий на Донбассе.
Что изменится в этом году?
Больше людей
Осенью 2018 года количество призывников вырастет более чем вдвое по сравнению с прошлой осенью.
Если в прошлом году к срочной службе привлекли около 8 тыс. юношей, то в этом году их количество составит 17,9 тыс.
В ряды вооруженных сил привлекут - 9010 человек.
В Национальную гвардию - 6500 человек.
В Государственную пограничную службу - 1550 человек.
В Государственную специализированную службу транспорта - 900 человек.
Дольше призыв
В этом году призывать на службу будут не в октябре-ноябре, как раньше. Сроки призыва продлили до 30 декабря.
В Генштабе это объяснили "увеличением численности призывников для комплектования сил Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины".
Отправлять ребят в воинские части будут с 8 октября по 28 декабря.
Кого будут призывать?
На срочную службу призывают мужчин в возрасте от 20 до 27 лет, не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва.
Призывники, которые получили повестку, обязаны прибыть в местный военный комиссариат в срок.
Если парень призывного возраста повестки не получил, он все равно должен прийти в военкомат в десятидневный срок с начала призыва.
Не явиться в комиссариат призывники могут только по уважительным причинам. Это - стихийные бедствия, болезнь призывника или смерть его близкого родственника или близкого родственника его жены.
Кто из призывников имеет право на отсрочку?
Призывники-кормильцы - это в том числе призывники, имеющие нетрудоспособных родственников на содержании, о которых больше некому позаботиться. Призывники, имеющие ребенка до трех лет, двух и более несовершеннолетних детей, ребенка с инвалидностью, жену с инвалидностью или беременную жену.
По состоянию здоровья - отсрочку сроком на год получают те, кого медкомиссия признала временно непригодными для службы.
Студенты и представители некоторых профессий - отсрочку на весь срок обучения получают призывники, которые получают образование на дневной форме обучения или получают ученую степень. Также отсрочку имеют педагогические и медицинские работники, священнослужители, сельские, поселковые и городские головы, ученые с ученым званием, резервисты и полицейские.
Подозреваемые и подсудимые - отсрочку получают также призывники, которым сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления или в отношении которых уголовное дело рассматривается судом.
Свое право на отсрочку призывники должны ежегодно подтверждать соответствующими документами.
Кто может не служить на срочной службе?
- Мужчины, которым на момент призыва уже исполнилось 27 лет.
- Призывники, непригодные к службе по состоянию здоровья.
- Призывники, которые уже отслужили по контракту.
- Те, у кого отец, мать, брат или сестра погибли или получили инвалидность во время прохождения военной службы.
- Призывники, которые до получения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах.
- Лица, приговоренные за совершение преступления к лишению свободы или ограничению свободы. Даже если их освободили от отбывания наказания.
- Призывники, которые получили военные офицерские звания во время получения высшего образования.
Какое наказание за уклонение от службы?
- Неявка в военкомат без уважительных причин - штраф 85-119 гривен.
- Повторное нарушение в течение года увеличивает штраф до 170-255 грн.
- Уклонение от призыва наказывается ограничением свободы на срок до трех лет.