Осенний призыв 2018: кого призовут на службу и что изменится

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С первого октября в Украине начинается осенний призыв на срочную службу.

Срок службы для призывников, не имеющих высшего образования, составляет 18 месяцев. Специалисты и магистры служат несколько меньше - 12 месяцев.

Традиционно срочников не будут направлять на службу в зону боевых действий на Донбассе.

Что изменится в этом году?

Больше людей

Осенью 2018 года количество призывников вырастет более чем вдвое по сравнению с прошлой осенью.

Если в прошлом году к срочной службе привлекли около 8 тыс. юношей, то в этом году их количество составит 17,9 тыс.

В ряды вооруженных сил привлекут - 9010 человек.

В Национальную гвардию - 6500 человек.

В Государственную пограничную службу - 1550 человек.

В Государственную специализированную службу транспорта - 900 человек.

Дольше призыв

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В этом году призывать на службу будут не в октябре-ноябре, как раньше. Сроки призыва продлили до 30 декабря.

В Генштабе это объяснили "увеличением численности призывников для комплектования сил Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины".

Отправлять ребят в воинские части будут с 8 октября по 28 декабря.

Кого будут призывать?

На срочную службу призывают мужчин в возрасте от 20 до 27 лет, не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва.

Призывники, которые получили повестку, обязаны прибыть в местный военный комиссариат в срок.

Если парень призывного возраста повестки не получил, он все равно должен прийти в военкомат в десятидневный срок с начала призыва.

Не явиться в комиссариат призывники могут только по уважительным причинам. Это - стихийные бедствия, болезнь призывника или смерть его близкого родственника или близкого родственника его жены.

Кто из призывников имеет право на отсрочку?

Призывники-кормильцы - это в том числе призывники, имеющие нетрудоспособных родственников на содержании, о которых больше некому позаботиться. Призывники, имеющие ребенка до трех лет, двух и более несовершеннолетних детей, ребенка с инвалидностью, жену с инвалидностью или беременную жену.

По состоянию здоровья - отсрочку сроком на год получают те, кого медкомиссия признала временно непригодными для службы.

Студенты и представители некоторых профессий - отсрочку на весь срок обучения получают призывники, которые получают образование на дневной форме обучения или получают ученую степень. Также отсрочку имеют педагогические и медицинские работники, священнослужители, сельские, поселковые и городские головы, ученые с ученым званием, резервисты и полицейские.

Подозреваемые и подсудимые - отсрочку получают также призывники, которым сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления или в отношении которых уголовное дело рассматривается судом.

Свое право на отсрочку призывники должны ежегодно подтверждать соответствующими документами.

Кто может не служить на срочной службе?

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Мужчины, которым на момент призыва уже исполнилось 27 лет.

Призывники, непригодные к службе по состоянию здоровья.

Призывники, которые уже отслужили по контракту.

Те, у кого отец, мать, брат или сестра погибли или получили инвалидность во время прохождения военной службы.

Призывники, которые до получения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах.

Лица, приговоренные за совершение преступления к лишению свободы или ограничению свободы. Даже если их освободили от отбывания наказания.

Призывники, которые получили военные офицерские звания во время получения высшего образования.

Какое наказание за уклонение от службы?

Неявка в военкомат без уважительных причин - штраф 85-119 гривен.

Повторное нарушение в течение года увеличивает штраф до 170-255 грн.

Уклонение от призыва наказывается ограничением свободы на срок до трех лет.

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