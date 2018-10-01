В Москве арестовали экс-министра Николая Рудьковского - СМИ
Российская полиция задержала бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского в Москве, сообщают российские СМИ.
Экс-министра задержали 28 сентября, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщило агентство "Москва".
В России Рудьковского объявили в розыск после того, как в июне 2014 года он якобы бросил камень в посольство РФ в Киеве.
Басманный суд Москвы еще в мае 2016 года заочно арестовал политика сроком на два месяца.
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Срок начинают считать со дня экстрадиции в РФ или со дня задержания на территории России, поясняет агентство "Интерфакс".
Министерство иностранных дел Украины сообщило, что проверяет информацию об аресте Рудьковского в России.
Николай Рудьковский - украинский политик, бывший лидер Социалистической партии Украины. В 2002-2006 годах он был депутатом парламента, избирался в Верховную Раду также в 2012 году.
Кроме того, в 2006-2007 годах Рудьковский возглавлял Министерство транспорта.