В Москве арестовали экс-министра Николая Рудьковского - СМИ

Копірайт зображення UNIAN

Российская полиция задержала бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского в Москве, сообщают российские СМИ.

Экс-министра задержали 28 сентября, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщило агентство "Москва".

В России Рудьковского объявили в розыск после того, как в июне 2014 года он якобы бросил камень в посольство РФ в Киеве.

Басманный суд Москвы еще в мае 2016 года заочно арестовал политика сроком на два месяца.

Срок начинают считать со дня экстрадиции в РФ или со дня задержания на территории России, поясняет агентство "Интерфакс".

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что проверяет информацию об аресте Рудьковского в России.

Николай Рудьковский - украинский политик, бывший лидер Социалистической партии Украины. В 2002-2006 годах он был депутатом парламента, избирался в Верховную Раду также в 2012 году.

Кроме того, в 2006-2007 годах Рудьковский возглавлял Министерство транспорта.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram