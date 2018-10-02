Братья Кличко попали в Книгу рекордов Гиннеса

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Виталия и Владимира Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннеса как братьев-чемпионов, которые на двоих провели наибольшее количество боев.

Об этом объявили на гала-вечере 56-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC) 1 октября во Киеве.

"Для меня эта награда является неожиданностью. Наш с Владимиром рекорд - это рекорд всех, кто поддерживал братьев Кличко, кто болел за нас и за Украину", - цитирует слова чемпиона WBC Виталия Кличко его сайт.

Профессиональную карьеру Виталий вместе с братом Владимиром начал в 25-летнем возрасте - в 1996 году, вскоре после олимпийского чемпионства в Атланте-1996.

Первые шаги на профи-ринге украинцы делали под эгидой гамбургского клуба Universum Box-Promotion.

На профессиональном ринге Кличко-старший провел 47 поединков, из которых выиграл 45. Из них 41 бой он завершил досрочно нокаутами.

Копірайт зображення kiev.klichko.org

Последний свой поединок Виталий провел 8 сентября 2012 в Москве, нокаутировав в четвертом раунде немца сирийского происхождения Мануэля Чарра. После этого он с некоторыми колебаниями решил уйти из бокса, полностью посвятив себя политической деятельности. Сегодня Виталий Кличко является мэром Киева.

В июне 2018 года он стал первым украинцем, вошедшим в Международный зал боксерской славы, который квартируется в поселке Канастота (штат Нью-Йорк, США).

Его младший брат Владимир за свою карьеру победил 23 соперников в 25 боях за титул чемпиона мира, что является лучшим показателем в истории бокса среди легитимных чемпионов.

Он пять раз завоевывал титул чемпиона Украины по боксу. За свою карьеру был обладателем титулов чемпиона мира в тяжелом и супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA.

В августе 2017 года младший Кличко объявил о завершении спортивной карьеры. При этом он выразил готовность к новым испытаниям и достижению успеха в новом направлении.

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