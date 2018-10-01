Что в Москве и Киеве говорят о "плане" обмена Сенцова

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Представители российской и украинской власти ничего не знают о требовании, которое якобы выдвигает Россия: освободить Олега Сенцова только в обмен на заключенных в США россиян - Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину.

Информацию о том, что РФ настаивает на таком обмене, обнародовала 30 сентября российская "Новая газета" со ссылкой на свои источники.

Переговоры об обмене Москва якобы собирается вести напрямую с Вашингтоном без участия украинской стороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему о таком плане "ничего не известно".

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, которая также занимается вопросами обмена заключенных в России украинцев, также заявила, что она об этом не знает.

"Что касается слухов в СМИ о якобы переговорах американцев и россиян по освобождению Сенцова в обмен на российский криминал, то во время визита в США и переговоров с американскими высокопоставленными мы такой информации ни от кого не слышали. Напомню, что такие слухи россияне запускали и в истории с Савченко, якобы они ведут переговоры о возможности ее передачи американцам в обмен на Бута. Но это оказалось слухами", - добавила Геращенко.

Кто такие Бут, Ярошенко и Бутина?

Россиянина Виктора Бута обвиняют в торговле оружием. Арестован в 2008 году в Таиланде в результате совместной операции спецслужб США, Дании, Румынии, стран Южной Америки и собственно Таиланда. Экстрадирован в США. Признан виновным судом присяжных и приговорен к 25 годам тюрьмы за участие в сговоре с целью контрабанды оружия - ракет "земля-воздух" и автоматов Калашникова в Колумбию.

Константин Ярошенко - летчик гражданской авиации. Арестован в 2010 году в Либерии по подозрению в подготовке к нелегальной перевозке крупной партии кокаина из Южной Америки в Либерию и Гану. Передан США. В 2011 году приговорен к 20 годам тюрьмы в США. В 2013 году суд отклонил апелляцию адвокатов Ярошенко.

Россиянку Марию Бутину задержали в Вашингтоне в июле. Ее обвиняют в шпионаже в пользу РФ и называют иностранным агентом без надлежащей регистрации.

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