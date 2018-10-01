Автор "Вечной любви" и лучший шансонье столетия: умер Шарль Азнавур

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Французский певец и автор песен Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет, об этом сообщил представитель артиста. Азнавур провел на сцене более 80 лет.

Поэт-песенник, недавно вернувшийся из концертного тура по Японии, умер в своем доме на юго-востоке Франции, сообщает AFP.

В мае певец был госпитализирован после того, как упал и сломал плечевую кость. До этого, в конце апреля, Азнавур отменил выступления в России из-за плохого самочувствия.

В 1998 году CNN признал его лучшим эстрадным исполнителем ХХ века.

20 октября Азнавур должен был выступить с концертом в Киеве.

Шарль Азнавур (Шахнуур Вахинаак Азнавурян) родился в Париже 22 мая 1924 в семье выходцев из Армении.

Азнавур является соавтором более тысячи песен и сыграл более шести десятков ролей в кино.

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