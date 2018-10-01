Фотограф получил два года за домогательства. Причем тут Нобелевская премия?
Французский фотограф Жан-Клод Арно получил два года тюрьмы по обвинению в изнасиловании. Именно этот скандал в результате привел к тому, что в 2018 году не будут вручать Нобелевскую премию по литературе.
В понедельник шведский суд признал 72-летнего Арно виновным в изнасиловании, которое произошло 6 октября 2011 года в Стокгольме.
Жертве, имя которой не раскрывают, назначена компенсация в размере 12 тысяч долларов.
Сам фотограф отвергает обвинения в свой адрес, называет судебный процесс "охотой на ведьм" и обещает обжаловать судебный приговор.
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Элизабет Массе Фритц, которая защищает интересы пострадавшей, говорит, что решение суда стало "облегчением" для ее клиентки.
Причем тут Нобелевская премия?
Вместе со своей женой - поэтессой и членом Нобелевского комитета Катариной Фростенсон - Арно владел культурным центром "Форум" и получал финансовую поддержку от Шведской академии.
В ноябре прошлого года 18 женщин обвинили фотографа в сексуальных домогательствах. По их словам, он склонял их к сексу, пользуясь служебным положением.
По их словам, он домогался их прямо в помещениях, принадлежащих академии.
В конце концов, жену Арно обвинили в том, что она не оповестила комитет о конфликте интересов при распределении субсидий.
Также Фростенсон заподозрили в "сливах" информации о победителях Нобелевской премии по литературе еще до официального объявления результатов.
Скандал вокруг Жан-Клода Арно стал поводом для расследования в Шведской академии и привел к расколу внутри организации.
Из состава комитета вышли руководитель и несколько членов - в том числе сама г-жа Фростенсон.
Из-за скандала Нобелевский комитет отказался от вручения Нобелевской премии по литературе в 2018 году.
В следующем году церемонию награждения возобновят и объявят сразу двух лауреатов - за 2018 и 2019 годы.
Скандал не повлияет на вручение Нобелевской премии в других сферах.