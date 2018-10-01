Фотограф получил два года за домогательства. Причем тут Нобелевская премия?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Жан-Клод Арно женат на Катарине Фростенсон, которая была членом Нобелевского комитета по литературе

Французский фотограф Жан-Клод Арно получил два года тюрьмы по обвинению в изнасиловании. Именно этот скандал в результате привел к тому, что в 2018 году не будут вручать Нобелевскую премию по литературе.

В понедельник шведский суд признал 72-летнего Арно виновным в изнасиловании, которое произошло 6 октября 2011 года в Стокгольме.

Жертве, имя которой не раскрывают, назначена компенсация в размере 12 тысяч долларов.

Сам фотограф отвергает обвинения в свой адрес, называет судебный процесс "охотой на ведьм" и обещает обжаловать судебный приговор.

Элизабет Массе Фритц, которая защищает интересы пострадавшей, говорит, что решение суда стало "облегчением" для ее клиентки.

Причем тут Нобелевская премия?

Вместе со своей женой - поэтессой и членом Нобелевского комитета Катариной Фростенсон - Арно владел культурным центром "Форум" и получал финансовую поддержку от Шведской академии.

В ноябре прошлого года 18 женщин обвинили фотографа в сексуальных домогательствах. По их словам, он склонял их к сексу, пользуясь служебным положением.

По их словам, он домогался их прямо в помещениях, принадлежащих академии.

Копірайт зображення AlfredNobel.org Image caption В 2018 году Нобелевскую премию по литературе не будут вручать впервые со времен Второй мировой войны

В конце концов, жену Арно обвинили в том, что она не оповестила комитет о конфликте интересов при распределении субсидий.

Также Фростенсон заподозрили в "сливах" информации о победителях Нобелевской премии по литературе еще до официального объявления результатов.

Скандал вокруг Жан-Клода Арно стал поводом для расследования в Шведской академии и привел к расколу внутри организации.

Из состава комитета вышли руководитель и несколько членов - в том числе сама г-жа Фростенсон.

Из-за скандала Нобелевский комитет отказался от вручения Нобелевской премии по литературе в 2018 году.

В следующем году церемонию награждения возобновят и объявят сразу двух лауреатов - за 2018 и 2019 годы.

Скандал не повлияет на вручение Нобелевской премии в других сферах.

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