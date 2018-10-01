Мишель Терещенко объявил об отставке и намерении идти в президенты

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Мэр Глухова и потомок старинного рода украинских предпринимателей Мишель Терещенко объявил, что на ближайших выборах будет баллотироваться в президенты Украины.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, посвященной его отставке с поста мэра Глухова.

В течение первой части выступления он жаловался на местных коррупционеров, которые не дают ему возможности полноценно выполнять свои обязанности, а затем заявил о намерении идти в президенты.

"Я могу еще два года занимать должность городского головы в заблокированном коррупционерами городе, получая зарплату, но без возможности продемонстрировать результат. Сложение мной полномочий городского головы - это не капитуляция перед существующим произволом, а мой вызов системе", - сказал он.

Терещенко добавил, что выборы - это единственная возможность изменить страну законным путем, однако среди кандидатов у него нет ни одного, кто мог бы сломать нынешнюю систему.

"Ровно 100 лет назад мои предки были вынуждены покинуть родину из-за того, что ее захватили бандиты. Но не для того я возвращался на эту землю, не для того отказывался от французского паспорта, чтобы кучка негодяев, которые присвоили себе украинское государство, выжили меня с родины моих предков", - сказал он.

"Я вынужден баллотироваться на пост президента Украины. Уверен, что на моем месте в такое сложное для страны время каждый из моих предков принял бы такое же ответственное и трудное решение", - добавил г-н Терещенко.

Он отметил, что его кампания будет основываться исключительно на волонтерской работе "неравнодушных граждан".

Кто такой Мишель Терещенко?

Г-н Терещенко вырос в эмигрантской семье французских украинцев Его дед - министр финансов Российской империи Михаил Терещенко - вынужден был эмигрировать после прихода к власти большевиков.

В 2003 году Терещенко решил переехать в Украину и начал развивать бизнес в Глухове - именно здесь, говорит он, когда-то жили его предки.

В 2015 году Мишель Терещенко получил украинское гражданство и тогда же решил баллотироваться на пост городского головы Глухова.

В результате Терещенко набрал 64,58% голосов избирателей и одержал сенсационную победу.

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