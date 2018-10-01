Покупатели жалуются на зарядки новых iPhone: что с ними не так?

Копірайт зображення Reuters Image caption Пользователи сообщают о проблемах с зарядкой iPhone XS и XS Max

Компания Apple пока не комментирует жалобы пользователей на то, что новые смартфоны iPhone XS и XS Max не заряжаются, когда к ним подключен провод зарядного устройства.

Несколько пользователей сообщили, что их устройства не заряжаются, если некоторое время до этого ими не пользовались. Некоторые же заряжаются, только когда дисплей активен.

Видеоблогер Льюис Хилсентегер продемонстрировал проблему в своем видео, где назвал ее "зарядгейтом" ("chargegate" - по аналогии с Уотергейтом).

Г-н Хилсентегер ведет канал Unbox Therapy на сервисе YouTube с более 12 млн подписчиков.

В видео, опубликованном в субботу, он проверил девять устройств iPhone, подсоединив их к фирменному зарядному устройству Apple.

Копірайт зображення YOUTUBE/UNBOX THERAPY

IPhone X 2017 зарядился без проблем, но значительная часть новых моделей XS и XS Max не стали заряжаться после подключения.

Большинство телефонов начали заряжаться, только когда их дисплеи были активны. Однако один из них вообще не стал заряжаться.

Хилсентегер сказал, что о ситуации с зарядкой ему сообщил зритель.

Видеоблогер раньше не замечал этой проблемы, поскольку использовал беспроводную зарядку, а не кабельную.

Пользователи разместили также несколько жалоб на проблему с зарядкой XS и XS Max на форуме Apple на официальном сайте компании.

Жалобы можно найти в социальных сетях, где некоторые говорят, что вообще не могут зарядить свой телефон, даже когда батарея полностью разряжена.

Некоторые пользователи предполагают, что проблема связана с недавним обновлением настроек безопасности Apple.

После выпуска обновления программного обеспечения IOS 11.4.1 порт lightning на iPhone можно отключить, когда телефон не активен некоторое время.

Эту возможность ввели, чтобы помешать ворам воспользоваться телефоном.

"В некоторых случаях отключение может помешать зарядке", - сообщает компания на своем сайте.

Однако это не объясняет, почему многие пользователи iPhone XS и XS Max сталкиваются с проблемой.

Компания еще не ответила на запрос BBC о комментарии по этому вопросу.

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