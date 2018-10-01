В школе в Винницкой области почти 30 детей заболели корью

Копірайт зображення UNIAN Image caption Заболеваемость корью в Украине резко возросла в 2017 году

С начала сентября в одной школе пгт Тывров Винницкой области корью заболели 28 детей.

Все те, кто заболел, не были вакцинированы, либо не имели повторных прививок, рассказала ВВС News Украина Татьяна Бондаренко, начальник отдела лечебно-профилактической помощи детскому населению Департамента здравоохранения Винницкой облгосадминистрации.

Возраст подавляющего большинства заболевших детей - 10-14 лет. Как сообщают СМИ со ссылкой на главу департамента, состояние детей удовлетворительное, госпитализация им не понадобилась.

В департаменте здравоохранения связывают вспышку заболевания с тем, что родители отказывались от прививок.

"Вакцины для профилактической прививки детей в области достаточное количество", - отмечает Бондаренко.

Заболеваемость корью в Винницкой области выросла с началом учебного года.

За последнюю неделю в области зарегистрировали 83 случая заболевания корью, из них 71 ребенок.

В августе раз в неделю в Винницкой области регистрировали в среднем около 30-50 случаев кори в неделю.

Корь не отступает

В целом заболевание корью в области не снижается с 2017 года, когда по всей стране зафиксировали вспышки этой болезни.

В 2016 году в Винницкой области не было зарегистрировано ни одного случая кори, рассказывает Бондаренко.

"Сейчас в связи с тем, что семейные врачи прекратили давать справки родителям о возможности посещения школ и садиков без прививок, - говорит Бондаренко, - активность родителей относительно прививок выросла, и мы думаем, что остановим это заболевание".

Украина является европейским лидером по заболеваемости корью.

По данным ВОЗ, за первое полугодие 2018 года корью в стране заболели 23 тысячи человек - это большая часть всех европейских больных корью.

Это в шесть раз больше людей, чем за весь прошлый год.

12 человек, из которых восемь детей, - умерли.

Корь - инфекционная болезнь, которая легко распространяется. 9 из 10 неиммунизированных людей болеют корью после контакта с больным, если они не были привиты, либо не переболели корью ранее.

Это одна из самых распространенных причин детской смертности в мире. От кори умирают три-пять человек на 1000 зараженных.

Лекарств от кори не существует, единственный надежный метод профилактики заболевания - вакцинация, напоминают в Минздраве.

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