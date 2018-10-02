В Индии нашли рисунки, которые могут принадлежать неизвестной цивилизации

Копірайт зображення BBC MARATHI

В штате Махараштра на западе Индии археологи нашли наскальные рисунки, возраст которых измеряется десятками тысяч лет.

Ученые считают, что вырезанные рисунки являются доказательствами существования ранее неизвестной цивилизации.

Тысячи вырезанных на камне рисунков, известных как петроглифы, обнаружили на вершинах холмов в районе Конкани на западе штата Махараштра.

Большинство рисунков оставались незамеченными в течение тысяч лет.

Рисунки покрывал толстый слой земли и грязи. Но некоторые изображения все же были известны - их считали святыми и им поклонялись местные жители в некоторых районах.

Копірайт зображення BBC MARATHI

Огромное разнообразие рисунков поражает специалистов - на них изображены животные, птицы, люди и геометрические фигуры.

То, как нарисованы петроглифы, и их сходство с теми, которые находят в других частях мира, дает экспертам основания полагать, что они были созданы в доисторические времена и являются, возможно, самыми древними из известных науке.

Копірайт зображення BBC MARATHI

"Наше первое предположение после изучения этих петроглифов заключается в том, что они были созданы около 10 тыс. лет до нашей эры", - сказал BBC директор департамента археологии штата Махараштра Тэас Гардж.

Он считает, что изображения создали представители общества охотников-собирателей, которым не было знакомо сельское хозяйство.

"Мы не нашли никаких изображений сельскохозяйственных работ, но на рисунках были сцены охоты на животных, а также детализация форм животных, поэтому автор знал о животных и морских существах. Это свидетельствует о его зависимости от охоты ради еды".

Копірайт зображення BBC MARATHI

Доктор Шрикант Прадхан, исследователь и историк искусств в колледже Декана в Пуне, который подробно изучал петроглифы, считает, что это искусство вдохновлялось теми вещами, которые люди наблюдали вокруг себя.

Но это вызывает вопрос о том, почему некоторые петроглифы изображают животных, которые не встречаются в Индии - таких как носороги и бегемоты.

Копірайт зображення BBC MARATHI

Возможно, создавшие их люди были мигрантами из Африки? Или эти животные когда-то встречались в Индии?

Правительство штата выделило 3,2 миллиона долларов на дальнейшее изучение 400 обнаруженных рисунков.

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