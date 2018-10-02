Обмен Сенцова на Бута, Ярошенко и Бутину невозможен - Госдепартамент
В Госдепартаменте США прокомментировали информацию российских СМИ о том, что Олега Сенцова якобы могут обменять на заключенных в США россиян - Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину. Там заявили, что такие переговоры невозможны.
Информацию о том, что РФ настаивает на таком обмене, обнародовала 30 сентября российская "Новая газета" со ссылкой на свои источники.
В Киеве отметили, что российская сторона не заявляла о намерениях осуществить обмен заключенного режиссера на осужденных в США граждан РФ.
Не подтвердили такие планы и в Кремле.
Что сказали в Госдепе
Русская служба Би-би-си получила комментарий представителя Госдепа по этой информации в СМИ.
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"Любая бессмысленная попытка России использовать незаконное задержание гражданина Украины в качестве базы для переговоров была бы еще одним знаком того, что Россия с недостаточным уважением относится к правам человека, суверенитету Украины, и верховенству закона", - говорится в комментарии.
"Сенцов был арестован в оккупированном Россией украинском регионе Крым. Ему насильно дали российское гражданство, после чего российский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы".
Там добавили, что выдвинутые против режиссера обвинения в подготовке теракта безосновательны и "являются циничной местью за его позицию по поводу российской оккупации Крыма".
Комментарии из Киева и Москвы
Представители российской и украинской власти ничего не знают о том, что написала "Новая газета".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему о таком плане "ничего не известно". То же заявила и пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.
В Киеве сказали, что о подобных инициативах от российской стороны не слышали.
Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, которая занимается вопросами обмена заключенных в России украинцев, также заявила, что она об этом не знает.
"Что касается слухов в СМИ о якобы переговорах американцев и россиян по освобождению Сенцова в обмен на российский криминал, то во время визита в США и переговоров с американскими высокопоставленными чиновниками мы такой информации ни от кого не слышали. Напомню, что такие слухи россияне запускали и в истории с Савченко, якобы они ведут переговоры о возможности ее передачи американцам в обмен на Бута. Но это оказалось слухами", - добавила Геращенко.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Москва не инициировала такие переговоры. Но даже если бы такую идею озвучили, то по его мнению, вряд ли бы США на это пошли.
"Какие-то разговоры с США, что это будет через голову Украины - США так делать не будут. Я обсуждал на многих встречах в Нью-Йорке и вопрос политзаключенных, и вопрос освобождения заложников - это 100%", - сказал он в интервью телеканалу ATR.
Дело Сенцова
В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Олега Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. По этому же делу был осужден и левый активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет тюрьмы.
Сенцова и Кольченко обвиняют в том, что весной 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, они якобы организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе.
Сами осужденные считают дело против них политическим, а доказательства - сфальсифицированными. Кроме того, Сенцов утверждал, что его после ареста избивали и пытали сотрудники ФСБ, требуя признаний.
Освобождения Сенцова требуют как правозащитные организации, так и группы писателей, режиссеров и других творческих деятелей из разных стран.
Голодовка
14 мая 2018 года, за месяц до начала Чемпионата мира по футболу в России, Олег Сенцов объявил голодовку, которая продолжается до сих пор.
Таким образом он хотел привлечь внимание к заключенным по политическим мотивам в тюрьмах России и Крыма гражданам Украины.
В начале сентября двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он написал завещание на свое творчество в случае смерти.
По словам сестры, он не верит, что скоро выйдет из тюрьмы.
Его состояние "стабильно паскудное", к симптомам добавилась гипоксия - недостаток кислорода в органах, в основном мозге, написала в Facebook сестра режиссера.