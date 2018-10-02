Обмен Сенцова на Бута, Ярошенко и Бутину невозможен - Госдепартамент

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В Госдепартаменте США прокомментировали информацию российских СМИ о том, что Олега Сенцова якобы могут обменять на заключенных в США россиян - Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину. Там заявили, что такие переговоры невозможны.

Информацию о том, что РФ настаивает на таком обмене, обнародовала 30 сентября российская "Новая газета" со ссылкой на свои источники.

В Киеве отметили, что российская сторона не заявляла о намерениях осуществить обмен заключенного режиссера на осужденных в США граждан РФ.

Не подтвердили такие планы и в Кремле.

Что сказали в Госдепе

Русская служба Би-би-си получила комментарий представителя Госдепа по этой информации в СМИ.

"Любая бессмысленная попытка России использовать незаконное задержание гражданина Украины в качестве базы для переговоров была бы еще одним знаком того, что Россия с недостаточным уважением относится к правам человека, суверенитету Украины, и верховенству закона", - говорится в комментарии.

"Сенцов был арестован в оккупированном Россией украинском регионе Крым. Ему насильно дали российское гражданство, после чего российский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы".

Там добавили, что выдвинутые против режиссера обвинения в подготовке теракта безосновательны и "являются циничной местью за его позицию по поводу российской оккупации Крыма".

Комментарии из Киева и Москвы

Представители российской и украинской власти ничего не знают о том, что написала "Новая газета".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему о таком плане "ничего не известно". То же заявила и пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.

В Киеве сказали, что о подобных инициативах от российской стороны не слышали.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, которая занимается вопросами обмена заключенных в России украинцев, также заявила, что она об этом не знает.

"Что касается слухов в СМИ о якобы переговорах американцев и россиян по освобождению Сенцова в обмен на российский криминал, то во время визита в США и переговоров с американскими высокопоставленными чиновниками мы такой информации ни от кого не слышали. Напомню, что такие слухи россияне запускали и в истории с Савченко, якобы они ведут переговоры о возможности ее передачи американцам в обмен на Бута. Но это оказалось слухами", - добавила Геращенко.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Москва не инициировала такие переговоры. Но даже если бы такую ​​идею озвучили, то по его мнению, вряд ли бы США на это пошли.

"Какие-то разговоры с США, что это будет через голову Украины - США так делать не будут. Я обсуждал на многих встречах в Нью-Йорке и вопрос политзаключенных, и вопрос освобождения заложников - это 100%", - сказал он в интервью телеканалу ATR.

Копірайт зображення УФСВК Image caption Несколько дней назад российская сторона обнародовала новое фото Олега Сенцова во время осмотра в больнице

Дело Сенцова

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Олега Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. По этому же делу был осужден и левый активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет тюрьмы.

Сенцова и Кольченко обвиняют в том, что весной 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, они якобы организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе.

Сами осужденные считают дело против них политическим, а доказательства - сфальсифицированными. Кроме того, Сенцов утверждал, что его после ареста избивали и пытали сотрудники ФСБ, требуя признаний.

Освобождения Сенцова требуют как правозащитные организации, так и группы писателей, режиссеров и других творческих деятелей из разных стран.

Голодовка

14 мая 2018 года, за месяц до начала Чемпионата мира по футболу в России, Олег Сенцов объявил голодовку, которая продолжается до сих пор.

Таким образом он хотел привлечь внимание к заключенным по политическим мотивам в тюрьмах России и Крыма гражданам Украины.

В начале сентября двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он написал завещание на свое творчество в случае смерти.

По словам сестры, он не верит, что скоро выйдет из тюрьмы.

Его состояние "стабильно паскудное", к симптомам добавилась гипоксия - недостаток кислорода в органах, в основном мозге, написала в Facebook сестра режиссера.

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