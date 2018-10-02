Стихия в Индонезии: погибли уже более 1200 человек

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Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии снова выросло - в результате стихии погибли уже более 1200 человек.

Землетрясение магнитудой 7,5 сотрясло центральную часть острова Сулавеси, после чего город Палу накрыло цунами.

Люди все сильнее нуждаются в продовольствии, воде и топливе.

Также существуют опасения, что некоторые могли выжить, но оказаться в ловушке под завалами домов.

Индонезийские представители Красного Креста заявили BBC, что среди погибших - 34 индонезийских студента. Они были среди группы из 86 человек, пропавших без вести из религиозного лагеря в учебном центре Jonooge Church. Где еще 52 студента - неизвестно.

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Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии подтвердило BBC, что ни один из детекторов цунами в стране не сработал до того, как стихия обрушилась на Сулавеси.

Представитель агентства Сутопо Пурва Нугрохо заявил, что 21 плавучий детектор, который был подключен к глубоководным датчикам, был поврежден вандалами или украден.

Предостережение о цунами все-таки было отправлено - но, похоже, в нем существенно недооценили масштаб волн.

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