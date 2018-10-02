В Украине выросли цены на алкоголь: вино - от 42 грн за бутылку

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Цены на алкогольные напитки в Украине со 2 октября выросли на 5-10%.

Ранее правительство приняло соответствующее постановление, а во вторник оно вступило в силу.

По решению Кабинета министров, минимальные оптово-отпускные цены на водку вырастут на 19,5%, до 321 гривны за литр, розничные - на 12,4%, до 447 гривен.

На 7-9% повысится цена коньяка. Самый дешевый отныне будет стоить в розничных магазинах 641 гривну за литр, оптом - 413 гривен. Пятизвездочный коньяк будет иметь минимальную розничную цену - 758 гривен за литр, оптовую - 482 грн.

Копірайт зображення Getty Images

Бутылка вина по новым ценам будет стоить от 42 гривен 0,7 л, крепленое вино подорожает до 49 гривен.

Виски, джин и ром вырастут в цене на 12%.

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